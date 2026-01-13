La empresa prestadora del servicio de acueducto en el municipio de Campo de la Cruz y el corregimiento de Bohórquez, AQsur, señaló este martes que han iniciado un plan de mitigación para garantizar el suministro de agua, en medio de lo que es una temporada de sequía que inició de manera prematura.

Según se informó, las acciones se desarrollan en articulación con la administración municipal y la Gobernación del Atlántico, e incluyen la optimización del sistema de captación “mediante labores de dragado con maquinaria amarilla, que permiten mejorar las condiciones de acceso al recurso hídrico”.

“Desde el inicio de esta temporada de sequía activamos todas las medidas necesarias para proteger el abastecimiento de agua de nuestras comunidades. Trabajamos de manera permanente para optimizar la captación en el río Magdalena y, cuando se requiere, reforzamos el suministro con carrotanques”, señaló Claudia Bahamón, gerente Costa Norte.

“Nuestra prioridad es garantizar el servicio y acompañar a la comunidad durante este periodo”, añadió la gerente.

Así mismo, de manera complementaria, se ha dispuesto el suministro de agua “mediante carrotanques en los sectores donde sea necesario, con el fin de garantizar la continuidad del servicio”.