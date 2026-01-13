Nuevamente, desde la madrugada de este martes 13 de enero, miembros de la comunidad pertenecientes al denominado movimiento ‘No más peajes’, se tomaron en protesta el peaje del municipio de Sabanagrande levantando sus talanqueras.

Así lo dio a conocer la concesionaria Autopistas Del Caribe en su cuenta de X (antes Twitter): "Manifestación en el peaje Sabanagrande y levantamiento de talanqueras (PR64+850 RN 2516) por parte de miembros de comités antipeaje", señaló.

EL HERALDO consultó con Rubén Llanos, presidente del denominado Comité No Más Peajes, confirmó la situación: “Claro que sí, aquí seguimos hasta que el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, se reúna con nosotros. Queremos que la categoría 0 y 1, tengan cero pesos de tarifa".

Llanos además indicó que “hoy nada más estaremos en el peaje de Sabanagrande. Veremos cómo avanza el día, pero la idea es estar acá hasta el mediodía”, cerró.

Como es de recordar, la concesión de esta vía entró en liquidación y será finiquitado en el mes de julio, cuando la vía será retomada por parte de la ANI.

La protesta se origina por el reclamo de que hay otros peajes operando con ‘tarifa cero’, por lo que se exige “derecho a la igualdad” por parte de la comunidad.