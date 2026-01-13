La Alcaldía de Soledad inició obras de pavimentación en los barrios Manantiales, Centro, Hipódromo y El Ferrocarril, con el propósito de mejorar la malla vial y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

Este proyecto hace parte de un plan de infraestructura vial denominado, Soledad Obra Bien, llevado a cabo por la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez, quien ha liderado la intervención de cada una de estas vías.

Estas obras contempladas dentro del plan vial serán construidas en concreto rígido para que dure más de 25 años y se puedan reducir tiempos de traslado, minimizar el impacto negativo en los vehículos y embellecer el sector.

Para Janeth Rubiano, residente del barrio Manantiales, estas obras representan el fin de una larga espera: “Esta es una obra que llevaba más de 20 años en proceso, hoy, gracias a la alcaldesa, vemos que por fin es una realidad”.

Por su parte, Cristofer Guerra, conductor de motocarro, destacó el impacto positivo de estas intervenciones en su labor diaria.

“Es un alivio para nuestros vehículos. Es muy bueno saber que los impuestos se están invirtiendo en las vías del municipio y sobretodo aquí en el barrio Hipódromo”.

Asimismo, en el barrio El Ferrocarril, sus habitantes agradecen que sus calles se renueven con tuberías nuevas y una vía en concreto rígido donde podrán compartir entre vecinos y sobre todo, aumentar su calidad de vida.

José Luis García, comerciante y dueño de un carro de verduras, expresó que “esto representa salir y entrar a su cuadra con dignidad y no sufrir de los embates de las calles”.

En ese orden de ideas, la administración municipal indicó que estas obras representan el avance y el inminente progreso del territorio “soportado en la eficiencia en la inversión de los recursos para hacer de Soledad un territorio de paz y oportunidades para todos”.