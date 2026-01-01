Colombia es uno de los países en el mundo que más goza de días festivos. Es por ello, que desde los más grandes hasta los más pequeños están atentos al calendario para planear sus viajes cortos, y aprovechar sus descansos.

Justamente con el inicio del año 2026, todos se preguntan cuántos festivos tendrán para disfrutar actividades familiares. Por fortuna este nuevo año viene cargado de nuevas fechas festivas y será junio el mes con mayor número de días de descanso obligatorio. En total serán tres feriados en los que se podrá programar.

Meses como mayo y noviembre también tendrán días libres, sin embargo, ninguno superará a junio, que se posiciona como el periodo con más fines de semana largos gracias a sus tres lunes festivos consecutivos.

Entre las celebraciones programadas en ese mes se encuentran Corpus Christi, que se conmemora el lunes 8 de junio; una fecha tradicional donde la Iglesia Católica celebra la Eucaristía.

Una semana después, el lunes 15 de junio se rezará y recordará la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una celebración religiosa profundamente arraigada en la cultura cristiana del país.

Además, el lunes 29 de junio, se celebrará a San Pedro y San Pablo, festividad que honra a dos de los apóstoles más importantes del cristianismo.

Aunque junio encabeza la lista de meses con más festivos en 2026, el calendario completo del año también incluye varias otras fechas importantes, como el Día de Reyes en enero, el Día del Trabajo en mayo y diversas conmemoraciones cívicas y religiosas repartidas hasta diciembre.

Esto es gracias a la Ley Emiliani o Ley 51 de 1983 que tiene como objetivo trasladar la mayoría de feriados al día lunes para fomentar el turismo en el país, y que la mayoría de trabajadores puedan gozar de tres días consecutivos de descanso. Esta normativa fue impulsada por el político y jurista Raimundo Emiliani Román, de ahí su nombre.

La ley, que permite la creación de los “puentes festivos”, especifica que los días de descanso remunerado incluyen fechas como el 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, entre otros, según el primer artículo. Asimismo, el segundo artículo establece que si estas festividades no caen en lunes, se trasladarán automáticamente al lunes siguiente.

Estos son todos los feriados y puentes festivos en 2026