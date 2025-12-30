Muchas personas han convertido la rutina de cuidado corporal en un ritual casi sagrado, pues consideran ese espacio a solas dedicado al cuidado personal como un reflejo del amor propio que se tienen. Bañarse, exfoliarse la piel, aplicarse cremas hidratantes, tratamientos en el cabello y mascarillas faciales son algunos de los pasos que más difrutan a diario.

Lea: Qué hacer si su celular dejará de ser compatible con WhatsApp en 2026

También están los cuidados que se realizan con menor frecuencia, como los cortes de cabello y la depilación. El primero se suele hacer entre dos y seis veces al año, mientras que el segundo cada semana o cada mes, dependiendo el método de depilación.

Para asegurarse de obtener el mejor resultado posible, algunas personas consultan el ciclo lunar y con base en este planifican el corte de cabello y la depilación.

Pexels

Y es que según diversas tradiciones populares, cada fase de la Luna podría sugerir momentos “favorables” o “menos recomendables” para estas prácticas de cuidado personal. Es decir, en caso de que se corten el cabello en las fechas “incorrectas”, no les seguirá creciendo abundante y saludable.

Lea: Masglo reveló cómo se hará la recolección de esmaltes semipermanentes con ingrediente que pone en riesgo la salud

Es por esto que, de cara al inicio de un nuevo año, hay unas fechas “recomendadas” según las fases de la Luna en enero de 2026 para cortarse el cabello y depilarse el cuerpo.

¿Cuándo cortarse el cabello en enero de 2026?

La primera Luna llena de 2026 está prevista para el sábado 3 de enero, fecha que se considera apropiada para quienes quieren cortarse el cabello y buscan que el crecimiento sea fuerte y abundante, pues se piensa que potencia la fuerza y la vitalidad del mismo.

Lea: Tonos pasteles son los ideales para lucir este 31

El 18 de enero, cuando habrá Luna nueva, también es un buen día un corte de cabello, especialmente si se trata de un cambio de ‘look’, ya que esta fase lunar se considera un buen momento para iniciar cambios, establecer intenciones o comenzar nuevos hábitos.

¿Cuándo depilarse en enero de 2026?

En cuanto a la depilación, el 10 de enero sería ideal por el cuarto menguante, que es cuando la Luna reduce su luz después de la plenitud.

Pexels

Dicha fase lunar se relaciona con procesos de eliminación y descarga, por lo que se cree que deliparse en ese momento favorece que el vello crezca más lentamente y de manera más fina.

Durante el cuarto creciente, entre el 25 y 26 de enero, cuando la luz lunar va en aumento, también se recomienda realizar depilación en caso de que el objetivo sea lograr un equilibrio entre eliminación y regeneración natural de la piel.

Cabe recordar que aunque estas prácticas son muy populares en decenas de países, no hay evidencia científica que respalde su efectividad, solamente testimonios de personas que afirman que les funciona.