La reconocida marca de cosméticos Masglo confirmó la activación de un plan de recolección de esmaltes semipermanentes que contienen un ingrediente prohibido por la normativa de la Comunidad Andina (CAN). La medida responde a la detección del compuesto Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), cuya utilización ya fue limitada en varias regiones por considerarse potencialmente riesgosa para la salud.

Según explicó Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo, en diálogo con ‘W radio’, desde mediados de diciembre se suspendió la distribución de todos los esmaltes que incluyen TPO en su fórmula, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Resolución 2548 de 2025.

Las notificaciones sanitarias de estos productos también fueron canceladas, lo que obliga a removerlos gradualmente de los puntos de venta.

“La recomendación es estar pendientes para que etiquetas de productos semipermanentes deban tener en sus etiquetas que es libre de TPO o no tenerlo”, manifestó.

“Lo que tenemos en el mercado es producto de mejores especificaciones, cuando sacamos un producto garantizamos que sea mejor que el que teníamos”, añadió.

¿Por qué se prohíbe este ingrediente?

El TPO es comúnmente utilizado en esmaltes semipermanentes curados con lámparas UV, pero ha sido objeto de alerta internacional por posibles efectos adversos, incluidos riesgos cutáneos e irritaciones.

Masglo explicó que el retiro de productos se realiza bajo lineamientos técnicos y procedimientos internos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con comunicación directa a distribuidores y aliados comerciales para asegurar que el proceso sea eficiente y seguro.

La compañía manifestó que su producción local actual ya no utiliza TPO en ninguna de sus líneas de esmaltes semipermanentes, pues la eliminación del ingrediente fue implementada desde antes de la emisión de la norma andina, cuando la Unión Europea ya había impuesto restricciones similares. Masglo reiteró que sus fórmulas actuales cumplen con los estándares de seguridad internacionales.