El Gobierno Nacional anunció un incremento del salario mínimo para 2026 del 23 %, situándolo en $1.750.905 mensuales. Esta medida, anunciada por el presidente Gustavo Petro, busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores formales en Colombia, pero también ha generado inquietudes sobre posibles efectos secundarios en la economía.

Huevos más caros

El huevo, alimento básico de la canasta familiar y que es muy utilizado para diferentes preparaciones, especialmente en el desayuno de muchos colombianos, podría experimentar un alza en su precio debido a múltiples factores. Analistas del sector agropecuario señalan que el aumento generalizado de los costos de producción —incluyendo materias primas como el maíz y la soya, además de posibles ajustes salariales en toda la cadena— presiona al alza el valor final al consumidor.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo en la emisora ‘Blu Radio’ que “en nuestro caso, resulta complejo poner este tema sobre la mesa, teniendo en cuenta que la Sociedad de Agricultores de Colombia agrupa a 21 sectores productivos. Además, es importante recordar que la tasa de informalidad laboral en el campo supera el 83 %. Por esta razón, cualquier medida que termine alejando a las personas de la formalidad laboral no solo afecta al sector, sino que perjudica directamente a los trabajadores. Por otro lado, también es necesario analizar lo que ocurre con los sectores que dependen del mercado internacional”.

Asimismo se refirió a los incrementos en los costos de producción. “Si usted mira el caso de la agricultura (...) el mayor porcentaje o la participación en los costos de producción es el alimento concentrado que se hace con materias primas tan importantes como el maíz amarillo, el frijol y la torta de soya”, explicó.

Además, resaltó que efecto que generará el aumento salarial, pues se deberán realizar ajustes en la cadena, por lo que considera que “seguramente va a empezar a subir precios y a subir precios”.

Frente a esto, se estima que productos básicos como el huevo aumente su valor al consumidor final, pues si actualmente el cartón de 30 huevos AA oscila entre $13.990 y $24.500, según datos del mercado local. Con el ajuste esperado en la canasta familiar de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) – que según el Dane para el mes de octubre estuvo en 5,91% –el valor comercial de este producto podría ubicarse entre aproximadamente $14.800 y $25.900 para el 2026.

Sin embargo, el presidente Petro aseguró que el Gobierno no permitiría que empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor.

“El Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor, sus ganancias aumentarán no por precios mayores sino por mayores ventas”, escribió Petro vía X.