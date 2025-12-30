El aumento del salario mínimo 2026 anunciado por el presidente Gustavo Petro generó una fuerte reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien este martes cuestionó la medida tras conocerse que el ingreso quedará en $2 millones, incluyendo el auxilio de transporte, en Colombia.

El presidente Gustavo Petro informó que el salario mínimo 2026 tendrá un incremento del 23 % frente a la cifra vigente, al ubicarse en $2 millones con auxilio de transporte incluido. El anuncio se dio en medio de las discusiones nacionales sobre la situación económica del país y las políticas laborales impulsadas por el Gobierno.

La decisión abrió un nuevo y fuerte debate entre sectores políticos y económicos, que analizan su impacto en la generación de empleo, los costos empresariales y el comportamiento de la inflación.

Tras el anuncio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su rechazo a la medida a través de sus redes sociales. “Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, afirmó el exmandatario.

Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida

En otro mensaje, Uribe sostuvo: “Hay ladrones impunes que no han creado un empleo, pero en el poder lo destruyen”, al referirse a las políticas laborales de la actual administración.

Hay ladrones impunes que no han creado un empleo pero en el poder lo destruyen

Uribe Vélez, uno de los principales opositores del Gobierno Petro, ha reiterado durante 2025 sus cuestionamientos a las decisiones económicas del Ejecutivo, especialmente aquellas relacionadas con empleo, inversión y salarios.