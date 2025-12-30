El cierre de este 2025 llega con una propuesta estética cargada de nostalgia, sofisticación y contrastes bien logrados. Las pasarelas, vitrinas y street style confirman que la moda de fin de año apuesta por el regreso de los años ochenta, la delicadeza de los tonos pasteles y una nueva forma de mezclar sensualidad y elegancia.

Las siluetas ochenteras vuelven con fuerza, hombreras estructuradas, volúmenes marcados, blazers oversized y prendas con carácter protagonizan los looks de temporada al estilo ochentero. A esta tendencia se suman los lunares, que aparecen tanto en vestidos como en blusas, faldas y accesorios, consolidándose como un estampado clave que aporta un aire retro chic.

En cuanto a la paleta cromática, los colores neutros continúan siendo un básico infaltable. El blanco, el café y los tonos crema se mantienen vigentes, pero este 31 de diciembre el color mantequilla se posiciona como uno de los favoritos por su elegancia sutil y versatilidad.

El azul bebé igualmente estará vigente, este aporta frescura, mientras que el rojo y el verde, en distintas tonalidades, se convierten en protagonistas para looks festivos con carácter.

El plateado, por su parte, desplaza al dorado y se impone como el metal estrella de la temporada, ideal para accesorios, calzado y prendas statement.

Sensualidad y elegancia

Una de las apuestas más fuertes del 2025 es la incorporación de prendas tipo lencería en outfits de alto impacto. Corsés, tops satinados, encajes y vestidos slip se combinan con blazers, pantalones de sastrería y abrigos elegantes, logrando un equilibrio entre sensualidad y sofisticación.

EL HERALDO habló con la diseñadora barranquillera Karen Guevara, quien aseguró que “este fin de año la clave está en mezclar texturas y jugar con contrastes. La lencería deja de ser íntima para convertirse en una pieza protagonista, siempre acompañada de elementos estructurados que eleven el look, los accesorios con un complemento infaltable a la hora de vestir vuelven un poco más llamativos para esta temporada”, expresó la creativa.

Por su parte, la stylist Daniela Riaño recomienda apostar por accesorios bien seleccionados.

“Los lunares, el plateado y los colores pastel pueden convivir en un mismo outfit si se manejan con armonía. Esta onda de los lunares no la vamos a ver como estamos acostumbrados, que suelen ser mayormente negros y blancos, los lunares están en todos los tonos con rosado pastel, con el café, con azul claro, entre otros tonos”.

El cierre de este 2025 se viste de nostalgia y modernidad invitando a tener una mirada creativa.

