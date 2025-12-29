La demencia es una de las enfermedades más comunes en la sociedad. Esta pérdida de funciones mentales que incluyen memoria, pensamiento, lenguaje y juicio, son lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria, ya que la condición es consecuencia del daño a las células nerviosas cerebrales y puede empeorar con el tiempo.

El alzheimer la forma más común de demencia, sin embargo no es parte normal del envejecimiento y puede tener diversas causas. Los familiares de estos pacientes deben enfrentarse a diario con situaciones bastante complejas.

Ante ello, un grupo de científicos de la Universidad de Vermont de Estados Unidos publicó recientemente un estudio en el que descubre un posible nuevo enfoque para frenar y en algunos casos revertir la demencia, a través de un tratamiento basado en el flujo sanguíneo cerebral.

El estudio preclínico, publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences, especifica que la demencia puede estar impulsada en parte por un flujo sanguíneo defectuoso en el cerebro, asegurando que: “la pérdida de un lípido clave hace que los vasos sanguíneos se vuelvan hiperactivos, lo que interrumpe la circulación y priva al tejido cerebral de nutrientes.

En este hallazgo, los científicos explican que el restaurar un fosfolípido perdido en las células de los vasos sanguíneos puede normalizar y mejorar la circulación cerebral, combatiendo así la demencia.

Asimismo, señalan que la demencia no solo tiene como origen las proteínas anómalas o el daño de neuronas, sino un elemento vascular, “una llegada mínima de sangre termina matando de hambre al tejido cerebral. Cuando se restableció la molécula faltante, se restableció el flujo sanguíneo normal”.