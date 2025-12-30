WhatsApp anunció que varios teléfonos dejarán de ser compatibles con la aplicación desde el 1 de enero y es una decisión que afectará principalmente a dispositivos con sistemas operativos antiguos que ya no pueden adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas.

Indicaron que esta actualización forma parte del proceso habitual de la plataforma para garantizar un mejor rendimiento, incorporar nuevas funciones y reforzar la seguridad de los usuarios. A medida que la aplicación evoluciona, algunos equipos quedan limitados por su hardware o por versiones desactualizadas del sistema operativo, lo que impide seguir recibiendo soporte.

Cuando un celular pierde compatibilidad con WhatsApp, el impacto va más allá de no poder usar la app. También se dejan de recibir parches de seguridad, lo que incrementa el riesgo de exposición de datos personales, conversaciones privadas y archivos multimedia almacenados en la cuenta.

Por este motivo, una de las acciones más importantes es realizar una copia de seguridad antes de que finalice 2025. Guardar los respaldos en la nube permitirá restaurar mensajes, fotos, videos y documentos en un nuevo dispositivo que sí cumpla con los requisitos actuales.

Además, es recomendable verificar si el teléfono aún permite actualizar su sistema operativo. En algunos casos, una actualización puede extender temporalmente la compatibilidad; sin embargo, cuando el equipo ya no admite nuevas versiones, la pérdida de acceso a WhatsApp será definitiva.

El 31 de diciembre de 2025 será el último día en que WhatsApp funcionará con normalidad en determinados celulares. A partir del 1 de enero de 2026, la aplicación podría dejar de abrirse, presentar errores constantes o quedar completamente inutilizable en esos dispositivos.

En el caso de iPhone, el cambio afectará a modelos que no pueden actualizarse a versiones recientes de iOS, quedando fuera del soporte oficial de la aplicación.

Para Android, la medida impactará a teléfonos que funcionan con versiones muy antiguas del sistema operativo, específicamente aquellos que se mantienen en Android 5.1 o anteriores, los cuales ya no cumplen con los estándares mínimos requeridos por WhatsApp.

Así puede prepararse

Anticiparse es clave para evitar contratiempos. Respaldar la información, revisar actualizaciones disponibles y considerar el cambio a un equipo más moderno permitirá continuar usando la aplicación sin interrupciones cuando llegue el nuevo año.