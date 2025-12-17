OpenAI continúa expandiendo las capacidades de ChatGPT con nuevas integraciones que buscan convertir al chatbot en una plataforma cada vez más completa.

Entre los servicios que se sumarán próximamente se encuentra Apple Music, una alianza que permitirá a los usuarios interactuar con el catálogo musical de Apple directamente desde la inteligencia artificial.

El anuncio fue realizado por Fidji Simo, CEO de Apps en OpenAI, quien explicó que la compañía avanza en la incorporación de múltiples aplicaciones externas dentro del entorno de ChatGPT. Esta estrategia apunta a que el chatbot no solo responda preguntas, sino que también ejecute acciones concretas a través de servicios de terceros.

Apple Music se integrará en ChatGPT



OpenAI ha confirmado que Apple Music será una de las próximas aplicaciones que se integrarán en ChatGPT, lo que permitirá a los usuarios crear listas de reproducción o buscar canciones mediante lenguaje natural, tanto por voz como por texto.… pic.twitter.com/oGTklGNykt —  Javi Losana (@javilosana) December 17, 2025

La integración de Apple Music se sumará a otras plataformas que ya funcionan dentro del chatbot, como Spotify, Canva, Booking, Expedia y Figma. En el caso del servicio musical de Apple, se espera que ChatGPT permita crear listas de reproducción, recomendar canciones según estados de ánimo o géneros y reproducir música, de forma similar a lo que ya ocurre con Spotify.

Este movimiento se da en un contexto de acercamiento cada vez mayor entre Apple y OpenAI. Primero fue la llegada de ChatGPT a Siri, y ahora el ecosistema de Apple comienza a integrarse dentro del chatbot, fortaleciendo la experiencia cruzada entre ambas plataformas.

Apple Music también ha sumado novedades propias en su aplicación para iOS 26.2, como la opción de compartir letras de canciones en estados de WhatsApp y consultar letras sin conexión, siempre que los temas estén descargados previamente.

Asimismo, OpenAI también anunció un Apps SDK, una herramienta que permitirá a los desarrolladores postular sus aplicaciones para ser integradas en ChatGPT, previa revisión. Entre los servicios que podrían llegar próximamente se encuentran Adobe, Airtable, OpenTable, Replit y Salesforce.