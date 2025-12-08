Las principales herramientas de inteligencia artificial dejarán de operar en WhatsApp a partir de enero de 2026, luego de que la plataforma modificara sus políticas y prohibiera el uso de su API de WhatsApp Business para servicios cuyo núcleo funcional dependa de modelos de IA.

De acuerdo con lo que se conoció, la medida obligará a chatbots como ChatGPT, Copilot, Perplexity, Zapia, LuzIA, entre otros, a retirarse del mensajero.

Por qué WhatsApp expulsará a los chatbots de IA

Según explicó la compañía, la API de WhatsApp Business está destinada a “ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente y enviar actualizaciones relevantes”, no a distribuir asistentes conversacionales masivos.

Con esta modificación, WhatsApp restringe a los proveedores de inteligencia artificial o aprendizaje automático que usaban la infraestructura para ofrecer funciones como transcripción, resúmenes, automatización de tareas o respuestas generadas por IA.

El cambio entrará en vigor a mediados de enero de 2026 y afecta a miles de desarrolladores que aprovecharon el mensajero —con más de 3.000 millones de usuarios— como un canal para acercar la IA generativa al público sin necesidad de instalar aplicaciones externas.

Para Meta, la decisión también es un paso para impulsar Meta AI, su propio asistente integrado en el ecosistema de la compañía.

Retiro escalonado de ChatGPT, Copilot y otros servicios

OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp el 15 de enero de 2026. En un comunicado enviado a sus usuarios, afirmó que hubiera preferido continuar ofreciendo soporte, pero debe ajustarse a las nuevas normas. Recomendó migrar a sus aplicaciones oficiales en móvil y web, además de exportar manualmente cualquier conversación, ya que no podrán trasladarse de forma automática.

Microsoft anunció una medida similar para Copilot, que saldrá del mensajero en la misma fecha. La compañía recordó que las reglas eliminan todos los chatbots basados en modelos de lenguaje dentro de la plataforma.

Zapia, uno de los servicios más utilizados para transcribir audios, informó que dejará de operar en WhatsApp el 22 de diciembre de 2026, acompañando el anuncio con tutoriales de migración hacia su aplicación móvil.

LuzIA, ampliamente adoptada en países hispanohablantes, también se verá afectada. Aunque no ha emitido un comunicado final, participa en acciones legales para evitar el bloqueo. A la lista se suman Perplexity AI, Poke y Yestoki (antes Dola), que tampoco podrán mantener su funcionamiento actual dentro de WhatsApp.

Acciones legales y cuestionamientos por competencia

La salida obligatoria de los chatbots de inteligencia artificial generó reclamos entre los desarrolladores. Factoría Elcano (creadora de LuzIA) y Brainlogic (propietaria de Zapia) interpusieron demandas en Brasil y Europa para frenar la implementación de las nuevas reglas. Argumentan que la decisión de Meta podría violar normas de competencia al impedir el acceso de terceros a una infraestructura que se volvió esencial para distribuir servicios de IA.

La Unión Europea investiga el caso, pues la medida afecta tanto a empresas tecnológicas como a millones de usuarios que dependían de estos asistentes para tareas cotidianas. Hasta ahora no existe una resolución que obligue a Meta a revertir el cambio.

Qué servicios sí podrán seguir en WhatsApp

La nueva normativa no afectará a empresas tradicionales que usan WhatsApp para atención al cliente, ventas o envío de notificaciones. Las restricciones aplican únicamente a servicios cuyo eje sea la IA generativa.

Esto significa que las automatizaciones simples y las herramientas empresariales podrán mantenerse. No obstante, cualquier competidor directo de Meta AI deberá abandonar la plataforma o acogerse a alternativas de acceso aún no detalladas por la compañía.