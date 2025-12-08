RCN confirmó este fin de semana a un nuevo participante de ‘La Casa de los Famosos 3’. Se trata de Maiker Smith, creador de contenido conocido por su personaje ‘El Sebastucho’, y además es amigo cercano de Karen Sevillano, ganadora de la primera edición del reality.

Smith destacó en una de las votaciones más exigentes del casting. El anuncio se hizo tras el cierre de la votación del séptimo grupo de aspirantes, en el que Maiker obtuvo el 42 % de los votos, superando a competidores como Jairo Talero, Alexander Ospina, Ibrahim Salem y Erick Pabón.

Tras este resultado, el influencer se convierte en el séptimo participante de la ‘Casa de los famosos’ 2026.

Durante su presentación, Maiker se describió como un competidor nato, y señaló que: “Tengo un hijo de siete años y una relación estable. Me gusta burlarme de mí mismo, me gusta hacer reír y que se rían conmigo; me gusta gesticular mucho y soy más allá de las redes. Soy bastante competidor y me gusta ganar en cualquier aspecto. Si votan por mí, están votando por el ganador del concurso”.

Tras su discurso, Maiker Smith conectó rápidamente con los votantes, pues sus palabras fueran directas y emitieron seguridad.

Hasta ahora, la lista oficial incluye a Esteban Bernal, Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torres, Eidevin López y Lorena Altamirano, todos elegidos por votación del público.

Este año el reality le apostó a un proceso participativo gradual, que permite al público definir los cupos antes del estreno.