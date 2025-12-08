La organización Miss Universe y la familia de Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, compartieron en la mañana de este lunes, una comunicación oficial para ofrecer una actualización relacionada con su estado y la atención que continúa recibiendo, luego de que la delegada sufriera una grave caída a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar el 19 de noviembre de 2025.

Henry, de 29 años, cayó desde un metro de altura en un orificio del escenario, al término de su desfile en traje de gala,por lo que fue sacada del lugar en camilla rumbo al hospital.

Dicho accidente, según informaron, le provocó una hemorragia intracraneal con pérdida de consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes.

“Fue ingresada de inmediato en cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo monitoreo neurológico constante y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas. Regresará a Jamaica en los próximos días acompañada de un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación”, se informó.

Asimismo, se aseguró que desde el incidente, “la Organización Miss Universe ha apoyado a Gabrielle y a su familia como si fuera la suya, asumiendo plena e inmediata responsabilidad sin dudarlo”.

Según se detalla, la Organización ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, así como el alojamiento y la manutención de la madre y la hermana de la Henry, quienes han permanecido a su lado durante este difícil período.

“La Organización Miss Universe financia el vuelo de repatriación con escolta médica organizado por el hospital y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente. La familia Henry está profundamente agradecida a la Organización Miss Universe por su inquebrantable compasión, presencia y amor. Su respuesta hasta el momento ha ido más allá de la responsabilidad profesional y ha reflejado devoción y protección hacia la familia”, detalló la comunicación.

Al mismo tiempo, aprovecharon la declaración escrita publicada a través de Instagram, para aclarar información que ha trascendido en algunos medios.

“Ciertas informaciones de prensa que sugieren que la Dra. Henry contribuyó de alguna manera al incidente son totalmente inexactas. La Organización Miss Universe nunca ha atribuido la culpa a la Dra. Henry y confirma que dichas insinuaciones son infundadas y no reflejan la realidad”.