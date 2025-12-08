La última carrera de Fórmula 1 en Abu Dabi tuvo como invitada una actriz muy peculiar como lo es Ana de Armas.

La cubana se transformó en uno de los rostros más comentados del paddock gracias a su estilo, su naturalidad y un encuentro que se volvió viral en redes sociales.

El episodio donde Ana habla con Lewis Hamilton, fue un episodio que rápidamente circuló por redes debido a la espontaneidad y cercanía que mostraron. También se acercó al garaje de Ferrari, donde observó de cerca el auto del equipo y conversó con ingenieros, pilotos y miembros del staff.

Ana de Armas photographed at the F1 Grand Prix of Abu Dhabi. 📷 pic.twitter.com/gFaokTrktB — Film Crave (@_filmcrave) December 7, 2025

Fue allí donde Hamilton se acercó a saludarla. Las cámaras registraron la escena en la que ambos compartieron risas y una conversación relajada, imágenes que terminaron circulando en X, Instagram y TikTok y que, para muchos usuarios, “se robaron el show”.

Los seguidores hicieron bromas que según la pareja podría haber estado saliendo. Ana de Armas no solo asistió a la carrera, sino que se dejó ver a lo largo de todo el evento como entrenamientos, clasificación y la gran final.

La actriz Ana de Armas fue quien agitó la última Bandera a Cuadros de la temporada.



Creo que no lo hizo nada mal.pic.twitter.com/7EtGrY05wx — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) December 8, 2025

La carrera final del año también reunió a figuras como Paula Badosa, Jannik Sinner, Emily Ratajkowski y Jason Statham, quienes disfrutaron del cierre del campeonato desde las gradas y el paddock.