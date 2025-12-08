Carlos Vives, uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional y embajador del sonido caribeño en el mundo, volvió a ser noticia, esta vez no por sus logros musicales sino por un sentido mensaje que compartió en sus redes sociales.

El samario, cuyo trabajo ha sido clave para posicionar los ritmos del país en la escena global, expresó su tristeza tras conocerse el fallecimiento de Rafael Ithier, legendaria figura de la salsa y creador del Gran Combo de Puerto Rico. Ithier murió el pasado sábado 6 de diciembre, dejando un vacío profundo en la música latina.

A través de una historia en Instagram, Vives dedicó unas palabras al destacado músico boricua, recordando la admiración que siempre le tuvo. “Se nos fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Disfruté de todas sus canciones y de su universidad de la salsa… y yo para él era simplemente El Gallito. Gracias, Rafael. Gracias, Puerto Rico. Larga vida a su legado”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen del compositor.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Rafael Ithier?

El creador del Gran Combo falleció a los 99 años. Aunque las autoridades no han emitido un reporte oficial, medios internacionales señalan que su muerte estaría relacionada con complicaciones de salud derivadas de una neumonía que venía afectándolo desde hacía algún tiempo.

La partida de Ithier deja una huella imborrable en la música caribeña. Su influencia se mantiene viva en clásicos como Ojos Chinos, Brujería, No hay cama pa’ tanta gente, Un verano en Nueva York, Aguacero, Timbalero y Te regalo el corazón, entre muchos otros temas que marcaron a generaciones de salseros.

