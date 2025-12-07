Si no tiene opciones para preparar en estas fiestas decembrina, le traemos una solución deliciosa y fácil, que es el Kibbeh.

Aprenda a hacer el mejor arroz con leche casero, perfecto para las novenas de Navidad

Paso a paso para preparar un rico chocolate caliente para disfrutar en Navidad

¿Qué puede comer en el Día de Velitas? Le presentamos cinco menús

El Kibbeh con lenteja es una alternativa ligera y deliciosa al tradicional Kibbeh de carne. Además de ser una opción económica y rica en proteínas vegetales, es perfecto para quienes buscan recetas saludables sin renunciar al sabor auténtico de la cocina árabe. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Para la masa:

1 taza de trigo para Kibbe (trigo burgol fino)

1 taza de lentejas cocidas

1 cebolla blanca picada finamente

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de sal

1 cucharada de hierbabuena o menta fresca picada

1 cucharada de aceite de oliva

Para el relleno (opcional):

1 cebolla grande en cubitos

2 cucharadas de aceite

Sal y comino al gusto

Perejil picado

Preparación:

Coloca el burgol en un bol y cúbrelo con agua caliente durante 15–20 minutos, hasta que esté suave. Escurre muy bien para evitar que la mezcla quede aguada. En un procesador de alimentos o manualmente, mezcla las lentejas cocidas, la cebolla cruda, la menta, el comino, la sal y la pimienta. Tritura hasta obtener una pasta suave.

Añade el burgol bien escurrido a la mezcla y amasa con las manos hasta formar una masa uniforme. Si está demasiado seca, incorpora una cucharadita de aceite; si está muy húmeda, agrega un poco de trigo seco.

En una sartén sofríe la cebolla con un poco de aceite hasta dorar. Agrega comino, sal y perejil. Este relleno aporta un toque tradicional y más textura.

Toma pequeñas porciones de masa, forma óvalos alargados y, si deseas, rellénalos con la mezcla de cebolla.

Cierra muy bien para que no se abran al cocinar. Puedes elegir entre hornearlo a 180 °C durante 20–25 minutos; freírlo en aceite caliente hasta dorar o cocinarlo al vapor para una versión más ligera. Cuando ya estén listos sirva y disfrute. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.