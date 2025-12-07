El Día de las Velitas es uno de los más importantes en la época decembrina. Marca uno de los momentos más esperados del calendario navideño en Colombia.

Pocas festividades unen tanto a los colombianos como esta. Calles, parques, andenes y balcones se transforman en escenarios iluminados donde familias y vecinos se reúnen para encender velas.

La celebración también se ha adaptado a los tiempos modernos porque en los últimos años, muchas familias que viven lejos se conectan a través de videollamadas para mantener vivo el ritual desde la distancia.

La tradición tiene su raíz en un hecho histórico. En 1854, el papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y los creyentes respondieron encendiendo velas como gesto de fe y celebración.

Con el tiempo, Colombia adoptó esta práctica de manera única, extendiéndola más allá del ámbito religioso hasta convertirla en un símbolo cultural que reúne a personas de todas las regiones y creencias.

¿A qué hora encender las velitas el Día de las Velitas?

Aunque no existe una regla oficial, la mayoría de familias suelen comenzar el encendido a partir de las 7:00 p. m.. A esa hora, ya todos están reunidos y las ciudades empiezan a llenarse de luces pequeñas que anuncian la llegada de la Navidad en cada rincón del país.

El ambiente se completa con la comida típica de la época como natilla, buñuelos, empanadas, arroz con leche y otras recetas caseras que acompañan la noche.

Igualmente, dependerá de la región porque hay algunos lugares donde las encienden pasada la madrugada del 8 de diciembre.