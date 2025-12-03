Compartir:
Por:  Redacción SEO

El arroz con leche es uno de los postres más emblemáticos y deliciosos, por eso le traemos una receta de abuela para que se chupe los dedos.

Kava: el oasis selvático que reinventa la experiencia gastronómica en Barranquilla

Prepare bombas de chocolate navideñas que están virales y acompañe con buñuelos

Manuel, restaurante de Barranquilla, nuevamente figura en los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025

Varadero: un viaje de sabor y tradición que hace historia en Barranquilla

Este postre es casero y súper económico, lo puede preparar como postre en las festividades venideras como Día de las Velitas, las Novenas, el 24 o el 31 de diciembre.

Nadie se resiste a un arroz con leche así que no se arrepentirá de prepararlo. ¡Manos a la cocina!

Nadie se resiste a un arroz con leche así que no se arrepentirá de prepararlo.

Ingredientes:

  • 1 taza de arroz
  • 5 tazas de agua
  • 1 astilla de canela
  • 1 taza de leche entera
  • 1 taza de leche condensada
  • 1 taza de leche evaporada (opcional, pero queda más cremoso)
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Canela en polvo al gusto

Preparación:

Lave el arroz hasta que el agua salga más clara. En una olla grande, hierva las 5 tazas de agua con la astilla de canela y la pizca de sal.

Agregue el arroz y cocine a fuego medio hasta que esté blandito (aprox. 15–20 min). Cuando el arroz ya esté suave y el agua casi se haya absorbido, agregue la leche entera, la leche evaporada y la leche condensada.

Mix de verduras asadas en freidora de aire: receta fácil, saludable y deliciosa

Revuelva constantemente para que no se pegue. Cocine a fuego bajo otros 10–15 min, hasta que espese. Añada la vainilla y mezcle. Retire la astilla de canela. Sirva caliente o frío y espolvorea canela en polvo. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.