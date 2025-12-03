El arroz con leche es uno de los postres más emblemáticos y deliciosos, por eso le traemos una receta de abuela para que se chupe los dedos.
Este postre es casero y súper económico, lo puede preparar como postre en las festividades venideras como Día de las Velitas, las Novenas, el 24 o el 31 de diciembre.
Nadie se resiste a un arroz con leche así que no se arrepentirá de prepararlo. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 taza de arroz
- 5 tazas de agua
- 1 astilla de canela
- 1 taza de leche entera
- 1 taza de leche condensada
- 1 taza de leche evaporada (opcional, pero queda más cremoso)
- 1 cucharadita de vainilla
- 1 pizca de sal
- Canela en polvo al gusto
Preparación:
Lave el arroz hasta que el agua salga más clara. En una olla grande, hierva las 5 tazas de agua con la astilla de canela y la pizca de sal.
Agregue el arroz y cocine a fuego medio hasta que esté blandito (aprox. 15–20 min). Cuando el arroz ya esté suave y el agua casi se haya absorbido, agregue la leche entera, la leche evaporada y la leche condensada.
Revuelva constantemente para que no se pegue. Cocine a fuego bajo otros 10–15 min, hasta que espese. Añada la vainilla y mezcle. Retire la astilla de canela. Sirva caliente o frío y espolvorea canela en polvo. ¡Buen provecho!
