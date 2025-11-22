Las bombas de chocolate navideñas se han convertido en una de las recetas favoritas de diciembre.

Son bolas de chocolate rellenas de cacao y marshmallows que se derriten al contacto con leche caliente, creando una bebida cremosa y deliciosa.

Andrea Rankovic Bombas de chocolate caliente

Esa bebida se ha vuelto viral en las redes sociales y son vendidas en algunos almacenes, pero como son fáciles de preparar hoy le traemos la receta.

Son perfectas para regalar y un hit asegurado en reuniones y novenas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

300 g de chocolate para derretir (puede ser dark, milk o blanco)

2–3 cucharadas de cacao en polvo

Mini malvaviscos

Chispas navideñas (rojas, verdes, doradas o plateadas)

Molde semiesférico de silicona

Preparación:

Derrita el chocolate en microondas en intervalos de 30 segundos o a baño María, revolviendo hasta que esté fluido y brillante.

Después con una brochita o cucharita, cubre el interior de cada semiesfera con una capa fina de chocolate. Refrigere 10 minutos y aplique una segunda capa para que queden firmes.

Freepik Aprenda a hacer bolas de chocolates navideñas

Refrigere nuevamente hasta endurecer. Saque las semiesferas y colóquelas en una bandeja sobre papel mantequilla. En la mitad de las semiesferas agregue: 1 cucharadita de cacao en polvo, mini malvaviscos y opcional canela, vainilla o chispitas navideñas.

Luego, caliente una sartén por 10 segundos. Tome una semiesfera vacía, apoya su borde 1 segundo sobre la sartén para que derrita un poquito y únela con una semiesfera rellena.

Sostén unos segundos hasta que peguen bien. Derrite un poquito más de chocolate y haz hilos por encima. Agrega chispas navideñas para darles ese toque festivo.

Para deleitarse busca la taza navideña más bella que tenga y coloque una bomba, luego vierte encima leche bien caliente. Disfrute mirando cómo se abre, libera el cacao y los malvaviscos… ¡Buen provecho!

