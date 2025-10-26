El cilantro es una de las hierbas frescas más utilizadas en la cocina por su aroma y sabor característicos.

Pero, también es una de las que más rápido se marchita y se deteriora si no se almacena correctamente en el refrigerador.

Hay varios trucos que puede hacer para que no se le dañe tan rápido. El primero es que lave y seque bien el cilantro. Después corte ligeramente los tallos.

Hay varios trucos que puede hacer para que no se le dañe tan rápido el cilantro.

Colóquelo en un vaso con un poco de agua, como si fuera un ramo. Cubra la parte superior con una bolsa plástica y llévelo a la nevera. El agua debe cambiarla cada 2 o 3 días.

Hay otro truco y es que retira hojas dañadas, lave y seque muy bien el manojo. Envuelva el cilantro en papel de cocina ligeramente húmedo.

Debe secar muy bien el cilantro para guardarlo

Póngalo en una bolsa o recipiente hermético en la parte baja del refrigerador. Puede durar siete días. También hay truco si lo que lo va a utilizar es para sopas.

Puede separar y lavar las hojas. Secarlas perfectamente y guardarlas en una bolsa o frasco hermético y congelarlas. Le puede durar hasta 3 meses.

Puede separar y lavar las hojas. Secarlas perfectamente y guardarlas en una bolsa o frasco hermético y congelarlas. Le puede durar hasta 3 meses.

Lo más importante es que lo seque bien antes de guardarlo porque la humedad excesiva acelera la descomposición. No guarde el cilantro aplastado o sin ventilación y evite colocarlo junto a frutas que liberan etileno, como manzanas o bananos.