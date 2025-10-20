Compartir:
La freidora de aire es un gran electrodoméstico en la cocina, pues le ayuda a preparar recetas fáciles y saludables.

Esta vez le traemos el paso a paso para lograr un delicioso pescado frito, sin tanto aceite, para que lo acompañe con yuca, arroz o ensalada.

Lo bueno es que no necesita muchos ingredientes y en un abrir y cerrar de ojos, tendrá un rico almuerzo. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

  • 2 filetes de pescado blanco (mojarra, merluza, róbalo o tilapia)
  • ½ taza de harina o pan rallado
  • 1 huevo batido
  • Sal y pimienta al gusto
  • Ajo en polvo (opcional)
  • Limón o vinagre (para marinar)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, empiece a lavar los filetes y séquelos con papel de cocina. Luego agrégales sal, pimienta, ajo en polvo y un chorrito de limón o vinagre.

Deje reposar 10–15 minutos. Pasa cada filete primero por el huevo batido. Luego cúbralo bien con harina o pan rallado (o una mezcla de ambos).

Si quiere más crocante, puede repetir el proceso una vez más (doble empanizado). Precaliente la freidora de aire a 180 °C (350 °F) durante 3 a 5 minutos.

Coloque los filetes en la canasta sin que se encimen. Rocíelos con un poco de aceite en spray o pincela una fina capa encima.

Cocine 10 a 12 minutos (depende del grosor), dándoles la vuelta a mitad del tiempo. Sabrá que está listo cuando esté dorado y crujiente.

Acompañe con rodajas de limón, ensalada fresca o yuca. ¡Buen provecho!

