Si desea hacer algo diferente en Halloween y disfrutarlo desde casa con los más pequeños, le traemos una receta ideal que lo hará temblar de hambre.
Son las galletas vampiro, que son muy fáciles de preparar y quedan perfectas para la ocasión. Necesitará pocos ingredientes y podrá involucrar a los niños. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 80g mantequilla
- 2 huevos
- 100g azúcar
- 200g harina
- 1 cucharadita levadura en polvo
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada extracto de vainilla
- 200g chips de chocolate
Decoración:
- 120 g crema pastelera o crema de avellanas blanca
- Masmelos blancos en miniatura
- Almendras fileteadas
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, precaliente el horno a 190ºC calor arriba y abajo. En una taza añada la mantequilla blanda y el azúcar, y con una espátula integre bien los dos ingredientes.
Después eche los huevos ligeramente batidos y la vainilla, mezcle bien hasta conseguir una masa suave y sin grumos. Incorpore la harina y la levadura tamizadas, un poco de sal, y siga mezclando.
Y para terminar ponga pepitas de chocolate, y con la espátula mezcle bien. Engrase una bandeja y forme bolitas para ponerlas ahí.
Tiene que tener en cuenta que las galletas tienden a expandirse por lo que debe dejar separación entre unas y otras. Hornee durante 8 minutos, a 190º calor arriba y abajo. Retírelas deje enfriar para decorar.
A la crema pastelera agregue colorante rojo, luego coja una galleta ponga crema y cierre como un sándwich con otra galleta. Para hacer el efecto de los dientes pegue en los bordes los masmelitos blancos y las almendras fileteadas como los colmillos. ¡Buen provecho!
