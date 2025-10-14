Si desea hacer algo diferente en Halloween y disfrutarlo desde casa con los más pequeños, le traemos una receta ideal que lo hará temblar de hambre.

Son las galletas vampiro, que son muy fáciles de preparar y quedan perfectas para la ocasión. Necesitará pocos ingredientes y podrá involucrar a los niños. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

80g mantequilla

2 huevos

100g azúcar

200g harina

1 cucharadita levadura en polvo

1 pizca de sal

1 cucharada extracto de vainilla

200g chips de chocolate

Decoración:

120 g crema pastelera o crema de avellanas blanca

Masmelos blancos en miniatura

Almendras fileteadas

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, precaliente el horno a 190ºC calor arriba y abajo. En una taza añada la mantequilla blanda y el azúcar, y con una espátula integre bien los dos ingredientes.

Después eche los huevos ligeramente batidos y la vainilla, mezcle bien hasta conseguir una masa suave y sin grumos. Incorpore la harina y la levadura tamizadas, un poco de sal, y siga mezclando.

Y para terminar ponga pepitas de chocolate, y con la espátula mezcle bien. Engrase una bandeja y forme bolitas para ponerlas ahí.

Tiene que tener en cuenta que las galletas tienden a expandirse por lo que debe dejar separación entre unas y otras. Hornee durante 8 minutos, a 190º calor arriba y abajo. Retírelas deje enfriar para decorar.

A la crema pastelera agregue colorante rojo, luego coja una galleta ponga crema y cierre como un sándwich con otra galleta. Para hacer el efecto de los dientes pegue en los bordes los masmelitos blancos y las almendras fileteadas como los colmillos. ¡Buen provecho!

Freepik Galletas tipo vampiro

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.