Preparar galletas saludables en casa se ha convertido en una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de algo dulce sin pecar.

Lo bueno de todo es que las puede hacer con ingredientes que tiene en casa como avena, frutas maduras y endulzantes naturales como la miel. Con todo esto es posible obtener un snack nutritivo que aporta energía, fibra y sabor.

Además se le pueden añadir ingredientes como nueces, almendras o chocolate oscuro para enriquecer su valor nutricional y crear diferentes combinaciones. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 taza de avena en hojuelas

1 cucharadita de canela (opcional)

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de miel o miel de agave (opcional)

2 cucharadas de chispas de chocolate oscuro o pasas

2 cucharadas de nueces o almendras picadas (opcional)

Preparación:

Primero precaliente el horno a 180 °C. Triture las bananas en un bowl hasta obtener un puré.

Agregue la avena, la canela y la vainilla. Mezcle bien. Incorpore la miel, las chispas de chocolate y las nueces. Forme pequeñas porciones con una cuchara sobre una bandeja con papel para hornear. Hornee durante 12–15 minutos hasta que estén ligeramente doradas. Deje enfriar unos minutos. ¡Buen provecho!

