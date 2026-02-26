En los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en muchos hogares.

Así puede hacer salmón en freidora de aire sin que se pegue

Este aparato, también conocido como air fryer, ha transformado la forma de cocinar gracias a su versatilidad porque permite preparar desde postres hasta platos más complejos.

Además de su practicidad, destaca por su menor consumo energético en comparación con el horno tradicional, lo que se refleja en la factura eléctrica.

Aunque no todos los alimentos son aptos para este método, muchos sí pueden prepararse con excelentes resultados.

¿Se puede cocinar carne en la freidora de aire sin morir en el intento?

La respuesta es sí, pero para conseguir un resultado jugoso y tierno es importante seguir ciertas recomendaciones. Por ejemplo la marca Cosori detalla en su página web una serie de claves relacionadas con la elección del corte, la temperatura y el reposo posterior a la cocción.

Elegir el corte adecuado: no todas las piezas de carne funcionan igual con el aire caliente circulante. Para obtener buenos resultados, conviene optar por cortes que se adapten bien a este tipo de cocción.

Puede utilizar: solomillo y chuletón; bistec de lomo; muslos y pechugas de pollo y costillas.

Precalentar antes de cocinar: encender la freidora unos minutos antes de introducir la carne es fundamental. El precalentamiento permite que el alimento comience a cocinarse de inmediato y conserve mejor sus jugos internos.

No llenar en exceso la cesta: colocar demasiadas piezas al mismo tiempo puede provocar una cocción desigual. Lo ideal es dejar espacio suficiente para que el aire circule correctamente alrededor de cada corte.

Dar la vuelta a mitad de cocción: para lograr un dorado uniforme y una textura crujiente por fuera sin perder jugosidad, es recomendable voltear la carne cuando haya transcurrido aproximadamente la mitad del tiempo programado.

Usar aceite con moderación: aunque la freidora de aire requiere menos grasa que otros métodos, aplicar una ligera capa o un pequeño rocío de aceite ayuda a potenciar el dorado y mejorar el sabor final.

Ajustar bien tiempo y temperatura: cada tipo de carne necesita parámetros distintos. Un bistec grueso, por ejemplo, puede requerir más minutos a una temperatura moderada para evitar que se reseque. En cambio, piezas más pequeñas como alitas de pollo pueden cocinarse rápidamente a temperaturas más altas.

Por último, pero no menos importante, una vez finalizada la cocción, es recomendable esperar unos minutos antes de cortar o servir la carne.