Incorporar proteína en el desayuno puede marcar una gran diferencia en los niveles de energía, la saciedad y el control del apetito durante el día.

Así lo destacan especialistas en nutrición consultados por la revista Men’s Health, quienes recomiendan priorizar un aporte proteico equilibrado desde la primera comida.

Nutricionistas como Sarah Alsing, Rima Kleiner y Elysia Cartlidge coinciden en que un desayuno rico en proteínas ayuda a estabilizar la glucosa en sangre, mejorar el rendimiento físico y reducir los antojos de azúcar a media mañana.

A diferencia de los desayunos basados únicamente en carbohidratos simples, las comidas con mayor contenido proteico generan una sensación de saciedad más prolongada. Esto contribuye a controlar el apetito, evitar picos de azúcar, mantener energía estable, favorecer la concentración y apoyar la recuperación muscular.

Distribuir la proteína de forma equilibrada desde la mañana también puede optimizar el rendimiento físico y mental.

Desayunos proteicos fáciles y nutritivos

Estas opciones combinan practicidad, sabor y valor nutricional, utilizando ingredientes accesibles y fáciles de integrar en la rutina diaria.

1. Bowl de salmón ahumado y quinoa

Incluye cúrcuma, aguacate y semillas de cáñamo. Aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables y fibra, ideal para una comida completa y balanceada.

Pexels Ensaladas nutritivas

2. Panquecas de banano con proteína en polvo

Preparados en licuadora para mayor practicidad, ofrecen alrededor de 20 gramos de proteína por porción, con un dulzor natural gracias a la fruta.

3. Wrap integral con huevo y aguacate

Una opción práctica y portable que combina huevos, aguacate, queso y vegetales frescos para lograr equilibrio entre proteínas y grasas saludables.

Freepik Wrap integral con huevo y aguacate

4. Avena nocturna

Se prepara mezclando avena, yogur natural, fruta y canela, y se deja reposar en frío. Ofrece proteínas, fibra y antioxidantes en una sola preparación.

5. Panini de huevo y mozzarella

Pan integral, huevos, mozzarella y vegetales grillados crean una alternativa crujiente y nutritiva con alto valor proteico.

Deberá combinar la proteína con fibra y grasas saludables para lograr un desayuno equilibrado.