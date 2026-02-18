Incorporar proteína en el desayuno puede marcar una gran diferencia en los niveles de energía, la saciedad y el control del apetito durante el día.
Así lo destacan especialistas en nutrición consultados por la revista Men’s Health, quienes recomiendan priorizar un aporte proteico equilibrado desde la primera comida.
Nutricionistas como Sarah Alsing, Rima Kleiner y Elysia Cartlidge coinciden en que un desayuno rico en proteínas ayuda a estabilizar la glucosa en sangre, mejorar el rendimiento físico y reducir los antojos de azúcar a media mañana.
A diferencia de los desayunos basados únicamente en carbohidratos simples, las comidas con mayor contenido proteico generan una sensación de saciedad más prolongada. Esto contribuye a controlar el apetito, evitar picos de azúcar, mantener energía estable, favorecer la concentración y apoyar la recuperación muscular.
Distribuir la proteína de forma equilibrada desde la mañana también puede optimizar el rendimiento físico y mental.
Desayunos proteicos fáciles y nutritivos
Estas opciones combinan practicidad, sabor y valor nutricional, utilizando ingredientes accesibles y fáciles de integrar en la rutina diaria.
1. Bowl de salmón ahumado y quinoa
Incluye cúrcuma, aguacate y semillas de cáñamo. Aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables y fibra, ideal para una comida completa y balanceada.
2. Panquecas de banano con proteína en polvo
Preparados en licuadora para mayor practicidad, ofrecen alrededor de 20 gramos de proteína por porción, con un dulzor natural gracias a la fruta.
3. Wrap integral con huevo y aguacate
Una opción práctica y portable que combina huevos, aguacate, queso y vegetales frescos para lograr equilibrio entre proteínas y grasas saludables.
4. Avena nocturna
Se prepara mezclando avena, yogur natural, fruta y canela, y se deja reposar en frío. Ofrece proteínas, fibra y antioxidantes en una sola preparación.
5. Panini de huevo y mozzarella
Pan integral, huevos, mozzarella y vegetales grillados crean una alternativa crujiente y nutritiva con alto valor proteico.
Deberá combinar la proteína con fibra y grasas saludables para lograr un desayuno equilibrado.