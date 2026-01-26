Los saberes ancestrales, la gastronomía tradicional y la memoria colectiva del corregimiento de Sibarco serán exaltados durante el Festival del Guandú y el Bollo de Yuca, que se realizará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, como una apuesta por la preservación cultural y el reconocimiento fortalecimiento de la economía local.

El evento es organizado por las matronas y campesinos del corregimiento de Sibarco y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Baranoa y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en un trabajo articulado que promueve la protección de las tradiciones, el reconocimiento del saber ancestral y el desarrollo comunitario del territorio.

Esta celebración impulsa un trabajo articulado entre la comunidad, asociaciones campesinas, aliados institucionales y el sector privado, en torno a productos emblemáticos del territorio como el guandú y la yuca, fundamentales en la identidad culinaria y productiva de la zona rural del municipio de Baranoa.

En el Festival del Guandú y el Bollo de Yuca participan activamente las organizaciones Funsibogua, Asosimucas, Asoguanbosi y Asoproasib, actores clave en la preservación de los saberes tradicionales y el fortalecimiento del tejido comunitario del corregimiento de Sibarco.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó el papel de las matronas como guardianas del patrimonio gastronómico y su aporte al turismo cultural y la economía popular del departamento. “Las matronas del Atlántico preservan un conocimiento ancestral que hoy se convierte en una oportunidad para el turismo cultural y el fortalecimiento de la economía popular. Festivales como el del Guandú y el Bollo de Yuca permiten que propios y visitantes conozcan nuestras tradiciones, dinamicen los territorios rurales y generen ingresos para las comunidades, a partir de lo que somos y de lo que sabemos hacer”, señaló.

El secretario de Cultura y Patrimonio (e) del Atlántico, Jorge Ávila, destacó el respaldo que brinda la Gobernación del Atlántico a los festivales gastronómicos del departamento a través de la Ruta 23, como una estrategia para fortalecer la identidad cultural y dinamizar las economías locales.

“Desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio acompañamos los festivales gastronómicos como escenarios de salvaguardia del patrimonio inmaterial y de impulso a la economía popular. A través de la Ruta 23, apoyamos estas manifestaciones que nacen en los territorios, visibilizan el saber ancestral de nuestras matronas y proyectan al Atlántico como un destino de turismo cultura. Para el mundo. Siguiendo las directrices del gobernador Eduardo Verano, en 2026 continuaremos apoyando estos eventos, que no solo preservan nuestros saberes tradicionales, sino que también dinamizan la economía, fortaleciendo el vínculo entre la cultura, la agricultura, la artesanía, la música y la danza”, afirmó Ávila.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, expresó su entusiasmo por esta nueva edición del festival y destacó el trabajo conjunto que ha hecho posible su realización. “Estamos ilusionados de que esta versión del Festival del Guandú y el Bollo de Yuca sea un éxito. Hemos venido trabajando en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con las diferentes asociaciones que hacen posible el desarrollo de este evento, junto a las 112 matronas guardianas del guandú, quienes son el corazón de esta tradición. Agradecemos a la Gobernación del Atlántico su respaldo permanente a las tradiciones de Sibarco”, afirmó.

El mandatario extendió la invitación a propios y visitantes. “Invitamos a la ciudadanía a que vengan al corregimiento de Sibarco a compartir con amigos y en familia una versión llena de sorpresas y concursos. Por primera vez desarrollaremos un plan turístico que permitirá a los asistentes vivir una experiencia campesina, conocer cómo se siembra y se cosecha el guandú, y compartir un día preparando la comida tradicional, como lo hacen nuestras matronas y campesinos”, agregó.

Oferta gastronómica

La variedad gastronómica del Festival del Guandú y el Bollo de Yuca será uno de los principales atractivos de esta celebración, con una amplia variedad de preparaciones tradicionales que reflejan la riqueza culinaria del territorio. Los asistentes podrán disfrutar de sancocho tradicional de guandú con sobrebarriga, costilla, carne salada, pescado y cerdo, así como arroz de guandú, malteadas de yuca, enyucado, tortas de yuca y de guandú, dulce de yuca, dulce de guandú y bolis de yuca, entre otros productos elaborados a partir de saberes heredados de generación en generación.

Jeimys Yaya Barrios, matrona del festival, resaltó el valor cultural de estas preparaciones. “Cada plato que ofrecemos tiene historia y memoria. El guandú y la yuca hacen parte de nuestra vida cotidiana y de lo que somos como comunidad. En este festival compartimos lo que sabemos hacer desde el fogón, con recetas tradicionales que representan el trabajo del campo y el amor con el que las matronas cocinamos para nuestras familias y visitantes.

El Festival del Guandú y el Bollo de Yuca es más que un evento gastronómico; es una tradición que ha trascendido generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y promoviendo el desarrollo económico de Sibarco.

Según cuenta Jeymys, su origen se remonta a 1991, cuando Gilma Rosa Navarro Palma, conocida como ‘Niña Rosa’ (Q.E.P.D.), junto a Latelis Escobar Mendoza, organizaron la primera edición para recaudar fondos destinados a la mejora del parque del corregimiento.

“La idea del festival nació en el patio de la ‘Niña Rosa’, con el apoyo de la comunidad y organizaciones como el Comité de Mujeres ‘Andri’, la Asociación de Viejos Chéveres (Asoviche) y la Acción Comunal. “Lo que nació como una reunión entre amigos en el patio de la ‘Niña Rosa’ terminó convirtiéndose en una de las tradiciones más queridas de nuestra comunidad. Hoy, 35 años después, el festival sigue uniendo a todo un pueblo en torno a su cultura y gastronomía”. ¡Los esperamos!”, expresó Yaya.

Programación

De acuerdo con los organizadores, la agenda inicia el viernes 30 de enero con un conversatorio en homenaje a los campesinos de Sibarco, liderado por la asociación Asoguanbosi, orientado a exaltar la memoria colectiva, la producción campesina y el valor cultural del guandú y la yuca, reconociendo al campesino como pilar de la identidad y el desarrollo rural del campo sibarqueño.

El sábado 31 de enero se desarrollará la Ruta experiencial “Sabores que nacen del campo”, en articulación con el SENA, a través de su estrategia Tesoros del Atlántico, y la asociación Asoproasib, conectando los saberes del campo con sabores y productos transformados que llegan a la mesa.

Durante esta jornada también se realizará el concurso infantil ‘Identidad de Sibarco’, organizado por Funsibogua, donde niños y niñas representarán personajes significativos de la idiosincrasia del corregimiento desde la cultura, la religión y el arte.

Asimismo, se realizará el concurso de despepitado del guandú, liderado por Asosimucas, una muestra de destreza y saber ancestral que resalta el trabajo comunitario y la tradición campesina.

A partir de las 4:00 p. m., la programación continuará con actividades culturales y concursos tradicionales en la tarima principal, como espacio de encuentro comunitario.

El domingo 1 de febrero, el festival inicia con la lectura del bando, acto simbólico que da apertura oficial a las festividades y exalta la historia, la tradición y la identidad cultural de Sibarco.

La jornada continuará con la coronación de la Reina de Sibarco, el tradicional concurso del comelón, que celebra la gastronomía local, y el concurso de la yuca pelada, actividad que pone en valor una labor cotidiana del campo y la destreza de los participantes.