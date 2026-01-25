Bajo el sol resplandeciente de Barranquilla y en un ambiente de alegría y tradición, el desparpajo y talento innato de los reyes infantiles del Carnaval de la 44, Ashley Gómez y Germán Palomino Montes, brillaron este domingo durante el Desfile Infantil Herederos del Patrimonio.

Desde las 3:00 de la tarde -por primera vez- el sector de Alameda del Río se convirtió en el escenario de este recorrido. Niñas, niños y familias enteras salieron desde sus viviendas con sillas y bancos, mientras otros prefirieron el bordillo, para vivir de primera mano la tradición que las nuevas generaciones heredan, cuidan y portan con orgullo como legado cultural, propio del Carnaval del Bordillo.

Cortesía Carnaval de la 44 El primer desfile carnavalero de Alameda del Río fue todo un éxito.

Las participaciones de los reyes del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado y Luis Mauricio Aragón -que lucieron trajes con los que rindieron tributo a los Diablos Arlequines y al Congo, respectivamente- así como los más de 60 grupos folclóricos y de tradición (algunos pertenecientes del Atlántico, Antioquia, la Zona Bananera, Ciénaga y La Sabana), hicieron del desfile un verdadero espectáculo de música, expresiones culturales, baile y color; en el que el goce y el disfrute giraron en torno a la cultura popular, el patrimonio y la tradición.

El cansancio no fue impedimento. Sobre el pavimento, y reafirmando que el Carnaval también se construye desde la niñez, los reyes infantiles -que se vistieron de atuendos con los que homenajearon a la cumbia- abrieron el desfile y demostraron frente a la asistencia multitudinaria por qué son los portadores más pequeños de esta Fiesta que, año tras año, continúa posicionándose como una de las más representativas de Colombia.

La reina infantil Ashley Gómez expresó su alegría y orgullo por poder desfilar y bailar junto a tantos niños, así como por ver a las personas aplaudir, sonreír y disfrutar del Carnaval.

“Fue muy bonito bailar en el desfile y representar nuestras tradiciones porque esto demuestra que los niños también cuidamos y amamos el Carnaval”, agregó

Por su parte, el rey infantil Germán Palomino Montes, compartió su experiencia asegurando que comandar el recorrido fue una experiencia “increíble”.

“No quería parar de bailar porque fue nuestro desfile como reyes. Pude sentir la energía de la gente, la música y de todos los grupos. Me gustó mucho ver a los niños mostrando nuestras danzas, ya que somos nosotros el futuro del Carnaval”.

Miembros de la comunidad se manifestaron mencionando que el desfile fue la “muestra viva de la esencia del verdadero Carnaval, en el que todos tienen acceso gratuito y en el que no hay restricciones para apreciarlo”.

En homenaje al folclor del Caribe colombiano, varios de los grupos participantes estuvieron acompañados de musicalización en vivo, exaltando así los ritmos y sonidos que hacen vibrar la esencia del Carnaval.

Durante la jornada hicieron presencia el director del Carnaval de la 44, Édgar Blanco; y el secretario distrital de Cultura y Patrimonio, Juan Carlos Ospino, quien manifestó su alegría y orgullo por hacer presencia en este evento del Carnaval de la 44.

“El Carnaval es uno solo y por ser patrimonio nos pertenece a todos. El alcalde de Barranquilla Alejandro Char, a través de la iniciativa ciudadana como Carnaval de la 44, ha querido decir presente en este sector de la localidad del suroccidente. Es importante resaltar que en todos los rincones deben estar garantizadas las expresiones dancísticas para que todos nos sintamos incluidos en un solo Carnaval. Barranquilla, capital de la industria creativa, trabaja con todos y para todos”, manifestó el funcionario público.

Por su parte, Blanco señaló que la asistencia masiva de hoy ratificó el impacto positivo de llevar un evento nuevo en el sector de Alameda del Río, que alberga a más de 100.000 habitantes.

“Hoy se ratifica el proceso de inclusión del patrimonio que el alcalde Alejandro Char ha respaldado año tras año con su apoyo a las iniciativas ciudadanas. Contamos con el acompañamiento del secretario de Cultura y Patrimonio, Juan Carlos Ospino, quien estuvo dando apertura y cortando la cinta del patrimonio aquí en Alameda del Río. Viva el Carnaval de Barranquilla como un solo Carnaval y viva el Carnaval de la 44”, expresó.

La realización de este proyecto es posible gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través del Portafolio de Estímulos del Distrito de Barranquilla 2026.