La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue conmocionando al país. Su repentina partida ha desatado millones de reacciones no solo en Colombia sino en otros países. El artista falleció el pasado 10 de enero, en Paipa (Boyacá), tras sufrir un accidente en su avioneta junto a su equipo de trabajo.

Leer más: ¿Qué es el “descombobulador”, el arma que usó Estados Unidos en la captura de Maduro?

Yeison se había posicionado como el mejor de la música popular colombiana en la actualidad, y a sus 34 años partió de este plano terrenal dejando sumidos en un profundo dolor a toda su familia y a sus seguidores.

Recientemente se conocieron, a través de redes sociales, las imágenes de las joyas incineradas del cantante y los demás ocupantes que iban en la avioneta el día de la tragedia.

Los objetos fueron encontrados entre las cenizas convirtiéndose en testimonios silenciosos de los últimos momentos antes del impacto.

En especial, ha causado conmoción entre sus seguidores el hallazgo de la cadena de oro, de 18 kilates y diamantes blancos y azules, que más le gustaba a Yeison, ya que llevaba un mensaje muy especial: “Mi Promesa”, y el cantante la usaba casi en todos sus conciertos.

Ver también: ¿Quién fue Jake William Casiano? La historia real detrás de la dedicatoria de ‘El botín’ en Netflix

Aunque las autoridades no han revelado un inventario detallado por respeto a las víctimas y a sus familias, las imágenes comenzaron a circular en redes y se hicieron tendencia.

Por su parte, las autoridades continúan con los investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente, que ha enlutado a toda Colombia.