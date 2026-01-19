Desde su estreno en Netflix, 'El botín’ se ha convertido en uno de las películas más vistas de la plataforma.

Está protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon, mezcla acción, suspenso y drama en una historia sobre un grupo de agentes de narcóticos que se enfrenta a una decisión capaz de cambiarles la vida para siempre.

Pero hay un detalle que ha generado miles de preguntas entre los espectadores y es una dedicatoria que aparece al final de la película con el nombre Jake William Casiano.

¿Quién es Jake William Casiano y por qué ‘El botín’ está dedicada a él?

Jake William Casiano fue el hijo de Christopher Casiano, un agente real del departamento de policía de Miami-Dade cuya experiencia profesional sirvió como base para la historia que se ve en pantalla. La película está inspirada en una operación real ocurrida en 2009, cuando un grupo de policías descubrió una casa repleta de dinero perteneciente a un cártel del narcotráfico.

Ese caso real fue el punto de partida para el guion de El botín, donde Matt Damon interpreta a un teniente de narcóticos cuyo pasado personal está marcado por una tragedia familiar.

En la vida real, Jake falleció en 2021 a los once años, tras una larga batalla contra la leucemia. Su padre, además de su carrera policial, ha trabajado como asesor técnico en varias producciones de cine, aportando su experiencia para recrear con fidelidad las operaciones antidrogas.

Durante el desarrollo del proyecto, Chris Casiano colaboró con el equipo creativo de la película, aportando detalles sobre los procedimientos policiales y la dinámica interna de las brigadas de narcóticos. Esa cercanía con la producción llevó a que los realizadores decidieran rendir un homenaje póstumo a su hijo.

La dedicatoria final se convirtió así en uno de los momentos más emotivos de la película.