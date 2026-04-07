Han pasado casi tres meses desde el lamentable fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, que enlutó a todo un país. Desde ese momento, artistas del gremio hicieron numerosos emotivos homenajes y en sus propios conciertos no han olvidado a su colega, por lo que siguen enalteciendo su nombre y cantando sus éxitos.

Yeison Jiménez se ganó el cariño de los colombianos gracias a su carisma, nobleza y talento, el mismo que él le profesó, no solo a sus seguidores, sino también a sus colegas.

Desde el momento de su muerte se ha seguido conociendo material inédito que ha enriquecido a la música popular. De hecho, hace algunas semanas Maluma presentó “Con El Corazón”, un lanzamiento desde lo más profundo de su sentir para Yeison Jiménez,quien grabó esta canción el pasado 10 de diciembre en Medellín, en lo que se convertiría en el último registro musical oficial de su carrera.

La sesión fue mucho más que una grabación. Fue un encuentro marcado por la felicidad genuina, el respeto mutuo y la jocosidad que siempre caracterizó a Yeison: risas, complicidad y esa autenticidad sin filtros que lo convirtió en una de las voces más queridas de la música regional colombiana. Ese día, Yeison dijo cumplir uno de sus grandes sueños artísticos: unir su voz con Maluma en una canción que habla sin máscaras, con la verdad de quien vive y ama. Y para Juan Luis, fue el mejor momento para conocer un ser humano real, sencillo y lleno de historias de vida.

Ahora en las últimas horas, familiares del cantante publicaron un video con un material inédito. Se trata de una canción que dejó escrita para el cantante Ciro Quiñones y que será lanzada próximamente.

“Yeison era de los que se sentían felices con los logros de sus amigos.De los que compartían sin dudar, de los que empujaban a otros a seguir y de los que nunca vieron la música como competencia”, se lee al inicio de la publicación en Instagram.

El tema, que empezaría a sonar en las próximas semanas, aborda una historia de traición y venganza.

“Esta canción que Yei escribió para @ciroquinonez es reflejo de esa amistad y de ese deseo genuino de verlo grande. Este lanzamiento no responde a una oportunidad, sino a un vínculo real. A una historia escrita desde el cariño, desde la verdad y desde esos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo”, se lee.

Sin duda este lanzamiento significa un legado que Yeison Jiménez deja en la música y así lo expresan sus familiares: “Porque hay voces que no se apagan…solo encuentran nuevas formas de seguir sonando".