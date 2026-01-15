Las 112 hacedoras del Guandú y el Bollo de Yuca volverán a encender sus fogones para la XXXV edición del Festival en el corregimiento de Sibarco. Este encuentro se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, organizado por la Asociación de Guandú y Bollo de Sibarco (Asoguanbosi).

La presentación de la nueva edición se dio a conocer durante el lanzamiento del festival, realizado en el hotel Country International. Asistieron el alcalde de Baranoa, Edinson Palma; la directora regional del Sena, Atlántico, Jacqueline Rojas; hacedoras de guandú; representantes campesinos y de Agrosavia.

Como preámbulo al festival se realizó el conversatorio Guandú y Yuca: producción, transformación e industria local, organizado por Asociación de Guandú y Bollo de Sibarco (Asoguanbosi). En este conversatorio se destacó que el 90% de la producción y consumo de guandú se produce en el Atlántico y lo importante que representa en la alimentación. El encuentro aportó los pormenores de lo que será esta edición y la articulación entre las asociaciones y la fundación que trabajan en torno al festival.

El alcalde Edinson Palma, manifestó que este festival se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos y culturales de Baranoa y del departamento. “No solo se celebra el sabor, sino que también se resalta la economía campesina, se impulsa el emprendimiento y se promueve la transmisión de saberes entre generaciones”, expresó.

La directora del Sena, regional Atlántico, Jacqueline Rojas, señaló que las asociaciones campesinas reciben respaldo para la transformación de productos como la yuca y el guandú. Resaltó la experiencia de Tesoros del Atlántico, un proceso de formación que permite a las comunidades descubrir, fortalecer e innovar sus tesoros culinarios, artesanales y culturales al mismo tiempo que facilita oportunidades para el relevo generacional.

La hacedora y representante de mujeres campesinas de Sibarco, María Rúa, expresó que sus fogones ya están encendidos para preparar sancochos de guandú y productos innovadores, como galletas, tortas, avenas y empanadas a base de harina de yuca y guandú. Se ofrecerán dos presentaciones: el sancho de guandú tradicional con arroz y bollo de yuca por 20 mil pesos, y un plato especial con proteína a elegir, bollo, arroz, bebida tradicional y postre por 25 mil pesos.

Novedades y experiencias

Nueva ruta articulada con Tesoros del Atlántico para ofrecer a los visitantes una experiencia de “campesino por un día”, con actividades de matrona y artesano.

Continuará el concurso del bollo preñado, basado en masa de yuca rellena con diferentes proteínas y verduras.

Homenaje al campesinado

Este año el festival rendirá homenaje a los campesinos que, año tras año, producen y comercializan este producto base del festival. En particular, se reconoce a Edilberto Yaya, un exponente del sector de 71 años, que ha dedicado su vida al cultivo de yuca, maíz, guandules y ahuyama. Yaya expresó su emoción por ser tomado en cuenta y destacó que el campo sí genera ingresos cuando se sabe trabajar la tierra.

El festival es posible gracias a la articulación de tres asociaciones y una fundación:

Asoguanbosi: Asociación de Guandú y Bollo de Sibarco, representada por Jeimys Yaya.

Asosimucas: Asociación de Mujeres Campesinas de Sibarco, representada por María Elvira Rúa Barrios.

Asoproasib: Asociación de medianos y pequeños productores agropecuarios piscícolas y artesanos del Sibarco, representada por Yuraima Viloria).

Funsibogua: Fundación Cultural y Agropecuaria Bollo y Guandú de Sibarco a cargo de José Barrios Yaya.

Historia del Festival

El Festival del Guandú y el Bollo de Yuca se realiza de manera continua desde 1991 y nació como una iniciativa comunitaria orientada al mejoramiento del entorno social del corregimiento de Sibarco.

Su origen está ligado al proceso de arreglo y recuperación de un parque comunitario, liderado por el señor Latelis Escobar y la señora Rosa Navarro, quienes promovieron este encuentro como una estrategia de trabajo colectivo, integración comunitaria y fortalecimiento de la identidad cultural.