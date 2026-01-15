Atuendos, premios y recuerdos íntimos de Selena Quintanilla conforman la nueva exposición temporal dedicada a la reina del texmex en el Museo del Grammy de Los Ángeles, una muestra que, según su hermana Suzette, es profundamente personal y cobra un peso emocional mayor para la familia tras la reciente muerte de su padre.

“Todo (lo expuesto) significa algo para mí. Cuando Selena falleció, todo adquirió un significado diferente. Acabo de perder a mi padre, así que cada pequeña cosa que tengo o que antes no notaba, ahora me llama la atención”, contó a EFE Suzette Quintanilla, quien afrontó la pérdida de Abraham Quintanilla Jr. el pasado 13 de diciembre.

Esta es la primera vez que objetos personales de la estrella fallecida en 1995 salen del Museo de Selena ubicado en Corpus Christi, Texas.

Vea: Hugh Jackman y Kate Hudson brillan juntos con su nueva película ‘Song Sung Blue’

De acuerdo con la comisaria de la exhibición, Kelsey Goelz, la pequeña muestra titulada ‘Selena From Texas to the World’ es “una especie de versión pequeña del museo en Texas aquí”, dijo a EFE.

La exhibición abrirá sus puertas al público este jueves y permanecerá disponible hasta el 16 de marzo.

Esta incluye vestuarios icónicos como la blusa de volantes blancos, la chaqueta de cuero negro y los aros dorados que usó para la portada del sencillo ‘Amor Prohibido’, uno de sus temas más famosos, así como el vestido blanco bordado con canutillos plateados con el que recibió el Grammy a mejor álbum mexico-americano en 1994, y que después usaría en el video de la canción ‘No me queda más’.

Otras prendas populares, como su conjunto blanco compuesto por brasier y pantalón que usó en un concierto en el Astrodome de Houston, en 1994; y otro rojo similar que usó en un concierto en San Antonio el mismo año, engalanan la sala ubicada en el cuarto piso del museo.

Lea: Colombia despide a Yeison Jiménez con una celebración en medio del duelo en Bogotá

Asimismo, el último micrófono que la escuchó cantar en un escenario con una flor blanca y manchado de su característico labial rojo o cuatro huevos decorativos de su colección de más de 500, entre otros muchos objetos, completan la exhibición.

“El huevo de ganso que hay allí, ese sencillo, fue el primer huevo que compró y lo compró aquí mismo, en Los Ángeles... Así que pensé que era apropiado que viniera aquí. Así empezó la colección de huevos”, dijo Quintanilla.

El icono latino que resuena en tiempos oscuros para la comunidad

La exposición rinde homenaje a una de las figuras mexicoestadounidenses más influyentes de la historia de la música y, aunque no fue concebida con ese propósito, se presenta en un momento clave para la comunidad latina en Estados Unidos, marcado por la intensa política migratoria impulsada por el actual presidente, Donald Trump.

“Tomamos la decisión de compartir un poco de Selena y de nosotros aquí en Los Ángeles, enfocándonos más en su música y en lo que sigue significando hasta el día de hoy, pero de alguna manera, también conecta con lo que está pasando en el mundo. Selena estaba muy orgullosa de ser latina estadounidense, y creo que todos deberíamos seguir siéndolo. Pase lo que pase en el mundo, eso no cambia quiénes somos”, apuntó la también directora ejecutiva de Q-Productions.

Entérese: Ben Affleck y Matt Damon van con toda por ‘El botín’

‘Selena From Texas to the World’ dialoga con el resto del museo, ya que a un costado se encuentra una exhibición de Michael Jackson y en los pisos de abajo la sección de la historia de los Grammy.

“Tomamos un poco de todo, y además se puede ver dentro de un contexto musical más amplio”, explica Goelz.

La entrada del museo está presidida por un mural del artista local Mister Toledo, que retrata algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera de la cantante.