Hoy, el álbum ganador del GRAMMY de Selena, ‘Selena LIVE’, regresa con un lanzamiento remasterizado especial que incluye una versión en vivo nunca antes publicada de “Missing My Baby.” El tema recién revelado ofrece a los fans una mirada única a la energía y emoción que definieron las inolvidables presentaciones en vivo de Selena.

Lanzado originalmente en 1993, ‘Selena LIVE’ fue grabado en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas. El álbum captura la vibrante energía escénica de la cantante y su pasión por fusionar distintos géneros de la música mexicana, destacando la presencia escénica que ayudó a consolidar a Selena Quintanilla como una de las voces más influyentes de la música latina.

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Al año siguiente, el álbum ganó Mejor Álbum Mexicano-Americano en la 36ª edición de los GRAMMY, marcando un momento histórico en la carrera de Selena y reafirmando su legado como la Reina de la música tejana.

Además, “Missing My Baby (Live)” acerca aún más a los fans a la poderosa conexión de Selena con su público. El tema se suma a una colección de versiones en vivo que incluyen “Como la Flor,” “Baila Esta Cumbia” y “La Carcacha,” mostrando el sonido vibrante y el carisma que convirtieron a Selena en un ícono global.

El álbum remasterizado ya está disponible en plataformas digitales en múltiples formatos de audio, incluido Dolby Atmos/Spatial Audio, ofreciendo a los oyentes una forma mejorada de disfrutar esta grabación en vivo atemporal. Además, tres variantes en vinilo y un CD están disponibles para preorden.

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Selena LIVE (Remastered) Tracklist

1) Como la Flor/Baila Esta Cumbia - Live

2) Amame, Quiéreme/Siempre Estoy Pensando en Ti - Live

3) Ven Conmigo/Perdóname - Live

4) ¿Qué Creias? - Live

5) Si la Quieres – Live

6) Porque le Gusta Bailar Cumbia - Live

7) Missing My Baby - Live

8) La Carcacha/Besitos - Live

9) Ya Ves/Las Cadenas/Yo Te Amo - Live

10) No Debes Jugar

11) Tu Robaste Mi Corazón (duet with Emilio Navaira)

12) La Llamada