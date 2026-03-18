Del 20 al 23 de marzo, el corregimiento de Campeche será el escenario de la versión 38 del Festival de la Ciruela, una de las celebraciones más representativas del departamento del Atlántico, que cada año reúne a miles de visitantes en torno a la gastronomía, la cultura y la tradición.

El evento, organizado por la Fundación Festival de la Ciruela de Campeche con el respaldo de la Alcaldía de Baranoa y la Gobernación del Atlántico, busca impulsar la economía local y regional a través de la promoción de este fruto emblemático y sus múltiples derivados.

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Durante cuatro días, propios y turistas podrán degustar una amplia variedad de productos elaborados a base de ciruela, como dulces, vinos, salsas, yogures, galletas, mermeladas, vinagres, micheladas y hasta innovadoras propuestas como cervezas artesanales y aderezos. Esta diversidad refleja la creatividad de los hacedores, quienes año tras año reinventan la tradición gastronómica del municipio.

Uno de los principales atractivos de esta edición será el concurso al mejor producto innovador y la mejor bebida de ciruela, una iniciativa promovida por el alcalde Edinson Palma y la gestora social Julia Durán. Los participantes serán evaluados por expertos teniendo en cuenta criterios como presentación, equilibrio de sabores e identidad del producto, y los ganadores recibirán incentivos económicos.

“El festival es una muestra tangible de desarrollo económico, identidad cultural y fortaleza comunitaria. Impulsa el emprendimiento, fortalece las cadenas de valor y posiciona a Baranoa como referente gastronómico y turístico del Atlántico”, destacó el alcalde Palma.

En la organización participan diversas asociaciones locales, entre ellas la Asociación de Hacedores de Productos Derivados de la Ciruela, la Fundación Cultural de Hacedores y Vendedores de la Cordialidad, la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado y la propia Fundación Festival de la Ciruela, que en conjunto agrupan a más de un centenar de productores y emprendedores.

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El impacto económico del festival sigue en aumento. Según organizadores, en 2025 se generó un movimiento cercano a los mil millones de pesos, cifra que se espera superar este año gracias a la creciente afluencia de visitantes de todo el departamento y otras regiones del país.

Además de la oferta gastronómica, el evento contará con una variada agenda cultural que incluye presentaciones musicales, muestras folclóricas, festivales gastronómicos escolares y el tradicional Reinado Intermunicipal de la Ciruela, en el que participarán 11 candidatas. La representante anfitriona, Mariana Alarcón, de 18 años, será una de las protagonistas de esta competencia cuya coronación se realizará el domingo 22 de marzo en la Plazoleta de la Ciruela.

El festival también resalta el papel de las matronas y hacedoras, quienes transmiten sus conocimientos a nuevas generaciones, garantizando la preservación de esta tradición que se remonta a 1988, cuando nació como una feria para promover la cosecha del fruto.

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Para garantizar la seguridad y el orden durante la celebración, las autoridades han dispuesto un plan de contingencia con el apoyo del Instituto de Tránsito del Atlántico y la Policía de Carreteras, especialmente enfocado en facilitar el acceso al corregimiento de Campeche, uno de los principales retos logísticos del evento.

Los organizadores extienden la invitación a todos los atlanticenses y visitantes a disfrutar de un ambiente familiar, conocer la riqueza cultural de la región y deleitarse con la versatilidad de la ciruela, protagonista indiscutible de esta fiesta que año tras año fortalece la identidad y el desarrollo del territorio.