Hay algo irresistible en la idea de que nunca es demasiado tarde para ser una estrella de rock, aunque tu escenario sea el rincón de una pizzería y tu público esté más interesado en la comida que en tu canto. Este jueves llega a cines de Colombia Song Sung Blue, una película que toma esa premisa y la convierte en un abrazo cinematográfico imperdible que dura dos horas.

Protagonizada por Hugh Jackman y Kate Hudson, la cinta dirigida por Craig Brewer no es el típico biopic pulido de Hollywood; es una carta de amor sudorosa, imperfecta y vibrante a los soñadores que viven de quincena en quincena.

La historia nos lleva al Milwaukee de los años 90 para presentarnos a Mike Sardina y Claire Stengl, dos almas a la deriva que encuentran en las canciones de Neil Diamond no solo un pasatiempo, sino una tabla de salvación. Él es un mecánico, veterano de Vietnam y alcohólico en recuperación que canaliza sus demonios imitando al “Elvis judío” frente al espejo; ella es una madre soltera y peluquera que lucha contra sus propios fantasmas mientras canta temas de Patsy Cline. Juntos forman Lightning & Thunder, una banda tributo que, contra todo pronóstico lógico, se convierte en una leyenda local.

“Si lo miras sobre el papel, es una lucha, pero él parece tener este optimismo y una fe interminable en que va a vivir su sueño”, explica Jackman sobre su personaje. Para el actor australiano, la película es un homenaje a esos músicos anónimos que mantienen viva la música en los lugares más insospechados. “Para mí, esto es una carta de amor a ellos. Es una celebración del tipo de personas que tienen un frasco de propinas frente a ellos y tocan mientras tienen tres trabajos. Lo hacen por amor al arte y son realmente fantásticos”.

A su lado, Kate Hudson brilla con una intensidad que recuerda a sus mejores momentos en Casi famosos, pero con la madurez y el peso de los años. Su Claire es eléctrica, capaz de iluminar una habitación un momento y hundirse en la oscuridad al siguiente. “Es como si ella superara lo dura que es su vida y avanzara constantemente con espíritu”, comenta Hudson. “Hugh y yo podríamos estar allí arriba cantando frente a dos personas y ser felices. Ambos tenemos ese espíritu”.

