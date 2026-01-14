La cineasta wayuu Luzbeidy Monterrosa hace historia y representará a Colombia en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo con su cortometraje ‘Jülapüin Yonna’ en la selección Generation 14plus.

La Berlinale, el primer festival Clase A del año, se realizará del 12 al 22 de febrero y será el lugar de estreno mundial de esta propuesta que cuenta cómo en el corazón de la Alta Guajira, Weinshi, una niña de 15 años del pueblo wayuu cuyo nombre significa “Tiempo”, comienza a escuchar en sus sueños un llamado ancestral: la tierra debe ser sanada a través de la danza sagrada de su pueblo, la Yonna.

El cortometraje es protagonizado por Luznery Epieyu, Margarita Barrios y Jose Vicente. A través de redes sociales, la cineasta comentó: “Gracias a la vida, a weinshi (el tiempo), a los abuelos, a mi gente, a mi territorio y a todos los que creyeron. Sigo asimilando esta gran noticia”.

Juan Maglione/Cortesía

Luzbeidy Monterrosa Atencio es indígena del Eirüku Siijono, perteneciente a la nación Wayuu y es realizadora audiovisual. Su proyecto cinematográfico Jülapüin Yonna (2021) fue seleccionado por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía – CNACC como beneficiario. También fue ganador de la subvención internacional otorgada por la organización mundial de derechos humanos de la mujer y el fondo feminista MADRE.

La danza del perdón, su ópera prima, ha pasado por residencias de “Impacto en la Producción” en Canadá, organizadas por Suimanga Films en alianza con Vancouver Films Festival, y el proyecto también ha participado en la residencia “Desde la raíz” en Colombia, evento organizado por “Algo en Común”.

Además, este proyecto ha sido beneficiado al asistir a los espacios de Networking en el Festival Internacional de San Sebastián (España), junto a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia (DACMI). Dicho proyecto ganó asesoría en desarrollo de carpeta para aplicación a laboratorios, fondos y mercados internacionales en el 2024.

Juan Maglione/Cortesía

Por otra parte, co-dirigió Aipa’a–Yem (2022), su cortometraje que hizo parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cartagena de Indias FICCI 2023, ganando el primer puesto en el Festival Diverso en Barranquilla. Adicionalmente, co-dirigió Muu-Palaa (2020), cortometraje ganador del reconocimiento Diversidad Netflix-FICCI en el 2021.

