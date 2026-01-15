Con sabor a yuca y espíritu de Carnaval, el corregimiento de Burrusco, en el municipio de Palmar de Varela, será epicentro este sábado 18 de enero de la IV edición del Festival Carnestolendo de la Yuca, que se realizará en la plaza principal desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Este encuentro cultural y gastronómico reunirá tradición, emprendimiento y patrimonio, consolidándose como una de las celebraciones que hacen parte de la agenda festiva del departamento del Atlántico.

Lea aquí: “Todo se va a aclarar”, Julio Iglesias rompe el silencio

El evento gastronómico es organizado por la Alcaldía de Palmar de Varela y cuenta con el respaldo de la Gobernación del Atlántico. La versión cultural y comunitaria 2026 contará con la participación de 30 matronas, quienes deleitarán a propios y visitantes con una variada muestra de productos elaborados a base de yuca. Entre las preparaciones se destacan pizzas de yuca, fritos, bolis, malteadas, postres y platos tradicionales como asados con yuca, salchiyuca, rosquetes, empanadas de yuca, helado de yuca, enyucado, bollos de yuca, sopas, chuzos, casabe y diversos platos caribeños, entre otras recetas típicas que exaltan los saberes ancestrales del territorio.

El alcalde de Palmar de Varela, José Rua Fontalvo, destacó que el Festival Carnestolendo de la Yuca se ha consolidado como un motor de dinamización económica, social y cultural para el corregimiento de Burrusco, con impacto directo en 100 familias, el fortalecimiento del emprendimiento local y la preservación de la identidad gastronómica de la región.

“El Festival Carnestolendo de la Yuca es un espacio que impulsa la economía local y fortalece la vida comunitaria en Burrusco. A través de este evento, las matronas y emprendedores del territorio generan ingresos, comparten sus saberes tradicionales y promueven la gastronomía local como un componente fundamental de la identidad cultural del Atlántico”, señaló el mandatario.

Cortesía Gobernación del Atlántico Festival Carnestolendo de la Yuca 2026.

El alcalde manifestó que es un honor acompañar la cuarta edición de este festival, un proceso construido desde la primera versión junto a la comunidad del corregimiento. “Hoy podemos afirmar, con orgullo, que se trata de un festival sólido, creado desde cero y fortalecido año tras año con el trabajo de su gente”, expresó.

Rua Fontalvo resaltó que este proceso cultural ha estado acompañado de avances sociales significativos para Burrusco, como la puesta en marcha del transporte escolar, en trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, la reapertura de la primaria del corregimiento y el acceso al servicio de acueducto, hoy una realidad para la comunidad.

En ese sentido, recordó que Burrusco también es reconocido porque el gobernador Eduardo Verano inauguró el Sistema de Acueducto del corregimiento, a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, una obra que llevó el acceso al agua potable del 0 al 100 % en la población.

“Este sistema beneficia” a 550 habitantes, quienes por primera vez cuentan con agua potable continua y segura. El proyecto tuvo una inversión de $6.001 millones, hace parte del Sistema Regional Ponedera–Sabanalarga y mejora de forma directa los indicadores de acceso al agua potable en la zona rural del departamento”, indicó el alcalde.

Finalmente, el mandatario reiteró la invitación a atlanticenses, turistas y medios de comunicación para que se sumen a la visibilización de este festival, que enaltece las tradiciones, promueve la cultura y resalta el talento de la gente de Burrusco.

La reina del Carnaval de Palmar de Varela, Sandry Charris Fontalvo, extendió una invitación especial a todos los carnavaleros y visitantes para que se den una rodadita por Burrusco y vivan un festival con sabor a yuca y Carnaval.

“Burrusco los espera con los brazos abiertos, con el aroma de la yuca recién preparada, el colorido de nuestras tradiciones y la alegría que solo se siente en el Carnaval del Atlántico. Es una fiesta donde se mezclan la gastronomía, la cultura y el sentir de nuestra gente, un encuentro para celebrar lo que somos y compartir en familia”, expresó la soberana.

Programación

El enlace de Cultura de Palmar de Varela, Óscar Umaña, anunció que durante la jornada los asistentes podrán disfrutar de una variada agenda cultural y folclórica, desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., con la participación de grupos locales del municipio.

Cortesía Gobernación del Atlántico Festival Carnestolendo de la Yuca 2026.

Entre las agrupaciones invitadas se destacan Palmas Tropicanas, con su propuesta de cumbia tradicional; Fantasía Tropical, que llevará al escenario ritmos como merengue, champeta y sonidos afro; y la Comparsa del Adulto Mayor, que ofrecerá un colorido salpicón musical con porro, champeta y merengue, reafirmando el valor de la tradición intergeneracional.

Le puede interesar: Muere el champetero Dogardisc, intérprete de éxitos como ‘El viejo zorro’

En el componente musical, el festival contará con la presentación especial de Mari Pilli, cantante vallenata oriunda del municipio de Palmar de Varela. El evento también incluirá premiaciones a lo largo del día, la participación de la monarquía real de Palmar de Varela, que engalanará esta celebración tradicional, y reconocimientos especiales a matronas y participantes destacados.

“Esperamos la asistencia de de 2.000 personas aproximadamente, lo que permitirá fortalecer los emprendimientos locales y preservar la identidad gastronómica y cultural de la región. Será una jornada para disfrutar de nuestras expresiones culturales, la música, el talento local y el orgullo por nuestras tradiciones”, señaló Umaña.