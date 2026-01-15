Los champeteros están de luto, acaban de recibir el primer gran golpe de este 2026, debido a la muerte del cantante El Dogardisc, todo un guerrero del género, quien pegó clásicos como ‘El viejo zorro’.

Desde el pasado 5 de enero había preocupación por la salud de Ismael Simancas, más conocido en la escena musical como Dogardisc, luego de conocerse que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica en Cartagena.

El champetero presentó un deterioro en su estado de salud el pasado 30 de diciembre debido a complicaciones asociadas a problemas de azúcar. Un día después, el 31 de diciembre, fue ingresado a la UCI. El artista, considerado una figura de la vieja escuela de la champeta, cuenta con más de 30 años de trayectoria artística: cinco como percusionista y 25 como cantante.

Nacido y criado en el barrio Chiquinquirá, Dogardisc es autor de varias canciones que se han convertido en clásicos de la champeta, entre ellas ‘Viejo zorro’, ‘El cachaco faltón’, ‘Tras las rejas’, ‘Vida chévere’, junto a Mr. Black, y ‘La Mona Lisa’, temas que marcaron una época del género en Cartagena de Indias.

“Hay un dolor grande”

José Quesepp, reconocido por impulsar la carrera del fallecido Sayayín y también por ser cantante de champeta, le confirmó a EL HERALDO lo sucedido con el Dogardisc.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi compadre Ismael Simancas, un defensor de la champeta criolla, mi amigo el Dogardisc. Agradecemos a EL HERALDO porque nos publicó una nota sobre el tema alusivo al Meteorito de Villas de San Pablo, eso se fue viral y la cantamos a dúo. Hay un dolor grande, lamentamos profundamente el fallecimiento de este colega y amigo, toda la gente de la champeta está de luto, con el fallecimiento de mi compadre, ya que fue un buen compañero, buen amigo en el ámbito popular”.

Sonando fuerte

‘Desplazado de amor’, fue uno de los éxitos más recientes de Dogardisc. En enero de 2022, el artista Dogardisc presentó el video de la canción ‘Desplazado de amor’, un sencillo que, según contó en su momento, fue grabado hace más de 15 años y logró ubicarse entre las 50 canciones más virales de Colombia, alcanzando el puesto número dos en Spotify. El video en YouTube alcanzó las 39 millones de reproducciones.

“Para hacer esta canción me inspiré en vivencias de la época. Narré la historia de un campesino y, con un poco de creatividad, pude relacionar esas experiencias con una historia de desamor. Al combinar estas dos temáticas surgió la idea de esta obra, que gracias a Dios hoy en día es un éxito”, explicó Dogardisc sobre la canción.

Los arreglos musicales de esta canción que sonó con fuerza en Barranquilla, estuvieron a cargo de William Simancas y Luis García, mientras que la producción ejecutiva fue realizada por Yamiro Marín.