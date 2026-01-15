El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI presentó la imagen oficial de su edición 65 en un evento realizado en el Museo Histórico de Cartagena de Indias – Palacio de la Inquisición.

La imagen oficial de esta edición propone una reflexión sobre la relación entre la ciudad, sus habitantes y el cine, a partir de una memoria compartida que remite a las primeras experiencias cinematográficas vividas en los barrios y en los alrededores de los antiguos teatros de la ciudad.

“La imagen del FICCI 65 parte del árbol como un elemento profundamente ligado al público y a la historia del cine en Cartagena. Incluso antes de que existiera el Festival, la gente ya trepaba a los árboles para ver películas desde allí cuando no podían permitirse la compra del tiquete para el teatro. Ese gesto conecta directamente con la memoria de la ciudad y con la manera en que el cine ha sido vivido aquí. El árbol es también un símbolo de ecosistema: un organismo donde todo está conectado. Así entendemos al FICCI, como un ecosistema cultural que ha crecido durante 65 años, con raíces sólidas y profundas en la ciudad, y que sigue expandiéndose. En la imagen, las raíces dialogan con la historia del Festival, mientras que los colores y detalles remiten a la Cartagena barrial. Cartagena es la raíz y el corazón del FICCI”, señaló Ansgar Vogt, director artístico del Festival.

La imagen fue desarrollada por Kike Sierra diseñador gráfico e ilustrador cartagenero, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios en ilustración de moda en Bau Escola de Disseny de Barcelona y en ilustración en la Universitat Politècnica de València. Su trabajo se mueve entre el cartel, la ilustración editorial, la identidad visual, el arte de portada y el muralismo, y se caracteriza por una exploración constante de la imagen como lenguaje narrativo y cultural.

Para muchos cartageneros, la primera experiencia con el cine no ocurrió necesariamente desde una butaca, sino en espacios cotidianos que trascendían la sala de cine: patios, calles o desde lo alto de un árbol cercano a un teatro barrial. Al caer la tarde, después de la jornada diaria, quienes se acercaban a estos lugares encontraban distintas maneras de participar de la función y entregarse a la experiencia de la pantalla. Más que una anécdota, estas escenas forman parte de una memoria urbana que revela la intensidad del vínculo afectivo entre la ciudad y el cine.

“La imagen del FICCI 65 nace de una pregunta por la ciudad y por la manera en que el cine ha sido vivido históricamente en Cartagena. Nos interesa recordar que el Festival siempre ha mantenido un espíritu cercano y popular. Esta imagen habla de una relación construida desde el deseo de ver, de encontrarse con las historias y de compartir una experiencia colectiva alrededor de la pantalla”, afirmó Margarita Díaz Casas, directora general del Festival.

Desde esa memoria, la imagen oficial del FICCI 65 invita a pensar la relación entre la ciudad y sus habitantes —locales y visitantes— con el cine como un acto de encuentro, curiosidad, resistencia y fascinación. Una relación sostenida en el deseo de mirar y de dejarse atravesar por las historias, que ha acompañado a la ciudad a lo largo del tiempo, a través de distintas prácticas, espacios y formas de encuentro. El concepto propone traer al presente esa experiencia de ir al cine: activar memorias, abrir diálogos con la diferencia y propiciar encuentros con otras maneras de habitar las salas, las imágenes y las calles.

Con la revelación de su imagen oficial, el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias da inicio al camino hacia su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026. El FICCI invita al público local, nacional e internacional a reencontrarse en Cartagena para seguir construyendo, desde el cine, un espacio de diálogo, memoria y experiencia compartida alrededor de las imágenes.