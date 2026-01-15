Tras un año récord en el que el cupo del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) fue asignado en su totalidad en septiembre, la Comisión Fílmica Colombia de Proimágenes Colombia anuncia el cupo CINA para la vigencia 2026, que asciende a COP 350.000 millones (aproximadamente USD 90 millones), lo que representa un incremento del 49% frente al año anterior y la cifra más grande en la historia del incentivo.

Lea Ben Affleck y Matt Damon van con toda por ‘El botín’

Este aumento reafirma la confianza del Gobierno Nacional en el crecimiento sostenido del sector audiovisual y en el impacto positivo de esta política pública en la atracción de inversión internacional.

Desde su creación, el incentivo CINA ha respaldado más de 165 proyectos audiovisuales internacionales, que en conjunto han representado una inversión superior a COP 3,4 billones (USD 861 millones) en el país y la generación de más de 130.000 empleos directos, consolidando a Colombia como uno de los destinos más competitivos de la región para la producción audiovisual.

El desempeño del incentivo durante 2025 confirmó la fortaleza del modelo colombiano: 32 proyectos fueron aprobados, asignando la totalidad del cupo disponible a producciones de alto perfil en cine, series, realities, videojuegos, postproducción y animación.

Aquí Hugh Jackman y Kate Hudson brillan juntos con su nueva película ‘Song Sung Blue’

El portafolio incluye proyectos para plataformas globales (Netflix, Amazon, Disney+), así como producciones lideradas por grandes estudios internacionales como Sony Pictures y Paramount, y largometrajes internacionales y producciones independientes.

“El éxito del CINA en 2025 demuestra que Colombia cuenta con un sistema sólido, confiable y competitivo a nivel internacional. Con el cupo CINA 2026 estamos marcando un hito en nuestra estrategia para consolidar a Colombia como un socio estratégico para proyectos audiovisuales de gran escala. Este aumento responde a la confianza de los productores internacionales, que han encontrado en el país talento altamente calificado, historias potentes, diversidad de locaciones y un sistema de incentivos sólido y competitivo a nivel global”, afirmó Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica Colombia de Proimágenes Colombia.

Este posicionamiento está respaldado por la experiencia directa de las producciones internacionales. Matthew Patnick, productor ejecutivo de la segunda temporada de The Night Manager, señaló: “Fue una decisión enorme venir a Colombia. El incentivo tributario es muy favorable para las producciones que llegan al país, lo que hizo que todo resultara mucho más fácil y tuvo un impacto financiero enorme en la serie.”

También La tercera temporada de ‘Euphoria’ avanza 5 años en el tiempo y se estrena el 12 de abril

Además del rodaje de producciones internacionales, el incentivo continúa fortaleciendo los eslabones estratégicos de la cadena de valor audiovisual. En los últimos años, Colombia se ha consolidado como un hub regional para la postproducción, la animación y los videojuegos, con un número creciente de proyectos internacionales que han elegido el país exclusivamente para estas etapas.

De cara a 2026, varios proyectos benificiarios del CINA tendrán estreno en plataformas internacionales, incluyendo la segunda temporada de Cien años de soledad (Netflix), la esperada segunda temporada de The Night Manager (Amazon), protagonizada por Tom Hiddleston, así como un documental sobre el futbolista colombiano James Rodríguez (Netflix), lo que amplía el alcance del incentivo a distintos géneros, audiencias y mercados.

Con un marco normativo vigente hasta 2032, equipos técnicos altamente calificados, infraestructura en crecimiento y un sistema de incentivos probado, Colombia entra a 2026 con una propuesta robusta para seguir atrayendo inversión y nuevas oportunidades para su industria audiovisual.

Más La cineasta wayuu Luzbeidy Monterrosa representará a Colombia en el Festival de Cine de Berlín