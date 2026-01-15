El cantante cartagenero El Dogardisc fue uno de los grandes exponentes de la vieja escuela champetera. Su talento puso a bailar a distintas generaciones de costeños que hoy lamentan su partida a causa de problemas relacionados con diabetes.

Este cantante se marcha de este plano terrenal no sin antes haber consolidado una serie de temas que calaron en el gusto popular. A continuación EL HERALDO comparte cinco que sin duda fueron todo un éxito.

‘El viejo zorro’

‘Tras las rejas’

‘Vida chévere’

‘La Mona Lisa’

