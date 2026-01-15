El luto se ha apoderado de los champeteros este jueves tras enterarse de la muerte de uno de los exponentes de la vieja escuela, Ismael Simancas, conocido artísticamente como El Dogardisc, ese que con temas como ‘Viejo Zorro’ o ‘Tras las rejas’ puso a bailar a varias generaciones costeñas.

El último gran hit musical de este hombre que falleció tras permanecer recluido en una UCI en Cartagena fue ‘Desplazado de amor’, una canción que que, según contó en su momento, fue grabada hace más de 15 años y logró ubicarse en 2025 entre las 50 canciones más virales de Colombia, alcanzando el puesto número dos en Spotify. El video en YouTube alcanzó las 39 millones de reproducciones.

La letra y melodía es bastante sentida, debido a que compara un amor que le han arrebatado, que otro hombre le desplazó y que lo tiene ahora en otra tierra lamentándose y viviendo de la añoranza.

“Un atentado me hicieron donde cultivé un amor/ Yo no sé lo que ha pasado/ Un terrorista ha llegado/ Me sacó de su corazón/ Ay muero de amor”, así inicia el tema.

El coro que fue cantado a todo pulmón por muchos el año pasado dice así: “He quedado mal herido, han acabado conmigo/ Sin ti no tengo sentido/ Hoy se muere un campesino, sin amor y sin cultivo/ Con ella todo se ha ido”.

Incluso en el video que fue rodado en territorio bolivarense se observa al Dogardisc trabajando en una finca.

“Para hacer esta canción me inspiré en vivencias de la época. Narré la historia de un campesino y, con un poco de creatividad, pude relacionar esas experiencias con una historia de desamor. Al combinar estas dos temáticas surgió la idea de esta obra, que gracias a Dios hoy en día es un éxito”, explicó Dogardisc sobre la canción.

Los arreglos musicales de esta canción que sonó con fuerza en Barranquilla, estuvieron a cargo de William Simancas y Luis García, mientras que la producción ejecutiva fue realizada por Yamiro Marín.