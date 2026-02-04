Si quiere preparar una receta deliciosa y sana, el salmón en freidora de aire es una opción perfecta.
Con pocos ingredientes y en pocos minutos, puedes lograr un pescado jugoso por dentro, dorado por fuera y lleno de sabor. En esta receta te enseñamos cómo prepararlo fácilmente en casa sin que se pegue.
Ingredientes:
- 2 filetes de salmón
- 1 cucharadita de aceite
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- ½ limón
- 1 diente de ajo (opcional)
Preparación:
Con papel de cocina, retire toda la humedad del salmón. Esto ayuda a que no se pegue y quede dorado. Unte los filetes con el aceite.
Agregue sal, pimienta y ajo (si usa). Exprima unas gotas de limón por encima. Llévalo a 180 °C por 3–5 minutos.
Coloca papel para hornear perforado o engrasa ligeramente la base. Ponga el salmón con la piel hacia abajo. Retire con cuidado y agrega más limón si le gusta. ¡Buen provecho!