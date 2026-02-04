Compartir:
Si quiere preparar una receta deliciosa y sana, el salmón en freidora de aire es una opción perfecta.

Con pocos ingredientes y en pocos minutos, puedes lograr un pescado jugoso por dentro, dorado por fuera y lleno de sabor. En esta receta te enseñamos cómo prepararlo fácilmente en casa sin que se pegue.

Ingredientes:

  • 2 filetes de salmón
  • 1 cucharadita de aceite
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • ½ limón
  • 1 diente de ajo (opcional)

Preparación:

Con papel de cocina, retire toda la humedad del salmón. Esto ayuda a que no se pegue y quede dorado. Unte los filetes con el aceite.

Agregue sal, pimienta y ajo (si usa). Exprima unas gotas de limón por encima. Llévalo a 180 °C por 3–5 minutos.

Coloca papel para hornear perforado o engrasa ligeramente la base. Ponga el salmón con la piel hacia abajo. Retire con cuidado y agrega más limón si le gusta. ¡Buen provecho!