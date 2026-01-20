La pasta es uno de los alimentos más consumidos en los almuerzos colombianos, debido a su fácil y rápida preparación y a los diferentes ingredientes con los que se puede acompañar.

Además, sirve como combustible principal para esfuerzos prolongados, proporcionando energía sostenida, combatiendo la fatiga y ayudando a la recuperación muscular, por lo que es ideal para deportistas de alto rendimiento.

Si desea un alimento versátil con el que pueda lograr comidas ricas y sencillas de preparar, debe tener en cuenta el atún, este ingrediente es indispensable para que la pasta quede deliciosa.

Esos son los ingredientes para la receta de macarrones o pasta con atún y mayonesa, para aproximadamente tres porciones. El plato se prepara aproximadamente en 40 minutos.

Ingredientes

250 gramos de pasta fetuccini

50 grs de mantequilla de vaca

1/4 de taza de aceite de oliva

250 grs de atún ahumado o de lata

10 grs de finas hierbas

30 grs de pasta de ajo

Sal y pimienta al gusto

125 grs de champiñones

1/2 taza de mayonesa

Preparación

En un litro de agua caliente hierva durante 13 minutos la pasta fetuccini y luego escurra y dejar reposar. Mientras tanto en una sartén coloque 50 grs de mantequilla de vaca y sofría los champiñones cortados en rodajas con un poquito de pasta de ajo y agregue el atún ahumado o en lata.

Después, en una olla debe agregar 1/4 de taza de mayonesa para que se mezclen los sabores más adelante. Añada las finas hierbas, sal y pimienta y agregue poco a poco la pasta con el resto de la mayonesa sin revolver. Mantenga la olla a fuego medio para que se incorpore la mayonesa.

Agregue el resto de los ingredientes cocinados en el sartén en el momento de colocar una capa de pasta en cada plato, y luego ponga encima la salsa de mayonesa y atún. Puede sellar con el aceite de oliva y disfrutar.