La Armada de Colombia informó este sábado 17 de enero que logró interceptar a pescadores hondureños que realizaban pesca ilegal en aguas colombianas.

La interceptación se generó a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, que detectó dos embarcaciones pesqueras que realizaban faena de pesca ilegal en inmediaciones del Cayo Serranilla.

“Al percatarse de la presencia de la Fragata Misilera ARC “Caldas”, las embarcaciones emprendieron la huida con el propósito de salir rápidamente de aguas jurisdiccionales colombianas. Minutos después, la unidad naval ubicó a la deriva a 12 personas, integrantes de la tripulación, quienes habrían sido presuntamente abandonadas en el mar. Los náufragos fueron trasladados a bordo del buque donde recibieron atención médica y asistencia conforme a los protocolos establecidos”, se lee en el comunicado de la Armada.

La Armada constató que ninguna de las personas involucradas en la faena ilegal portaba permisos para desarrollar actividades pesqueras en aguas nacionales.

Ya en tierra, en la Isla de San Andrés, se efectuó la verificación del material que portaba el personal rescatado con el acompañamiento de las autoridades ambientales, entre ellas la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca, encontrando cinco kilogramos de caracol pala, cuatro kilogramos de cangrejo, ocho kilogramos de cola de langosta y 17 langostas ovadas, para un total de 20 kilogramos de especies marinas protegidas y de alto valor comercial; además, 12 remos, caretas, cuchillos y 31 tanques de buceo.

Con colaboración de Migración Colombia, se verificó que uno de los extranjeros retenidos es menor de edad, por lo cual, la Policía de Infancia y Adolescencia asumió la protección y el acompañamiento correspondiente acuerdo a las normas de atención integral al menor.

El material incautado y los demás ciudadanos extranjeros fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.