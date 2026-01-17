Luego de siete años del atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco Paula Santander, la institución llevó a cabo un homenaje en el marco del Día del Estudiante Policial en el que realizó el ascenso póstumo de las 22 víctimas del ataque ocurrido en enero de 2019.

“Este ascenso representa, además, una expresión de reparación simbólica, asumida con dignidad por el Estado y la institución policial”, expresó la Policía que dio cumplimiento del Decreto 1202 del 14 de noviembre de 2025.

Policía Nacional

Así las cosas, la institución dispuso el ascenso póstumo al grado de tenientes de los jóvenes fallecidos, “como un acto de memoria, dignificación y reconocimiento a su vocación de servicio, su entrega y su amor por Colombia”.

De igual manera, la institución otorgó de manera póstuma la Medalla al Valor por “actos excepcionales” del servicio a las 22 víctimas, como reconocimiento a su “entrega, sacrificio y vocación inquebrantable por la protección de la vida y la seguridad del país”.

La condecoración fue recibida por las familias de los tenientes, “honrando no solo su valentía y compromiso con el deber, sino que mantiene vivo su legado de servicio” durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Escuela de Cadetes.

Policía Nacional

“Sus nombres permanecen como un símbolo imborrable de entrega y sacrificio, y continúan inspirando a las nuevas generaciones de policías que hoy se forman en el mismo escenario donde ellos forjaron sus sueños de proteger la vida y la convivencia ciudadana”, precisaron.

En el lugar de los hechos se erigió el monumento “Ventanas a la Eternidad”, un espacio de reflexión, memoria y recogimiento.

La Policía Nacional reiteró su acompañamiento a las familias de los 22 estudiantes homenajeados, reconociendo que “ningún acto institucional puede mitigar su dolor” y reafirmaron “que la memoria de sus seres queridos permanece viva en la doctrina policial, en los procesos de formación y en el compromiso diario de construir, con dignidad, una institución cada vez más humana, cercana y respetuosa de la vida”.