El Ejército verifica si un enfrentamiento entre las disidencias de alias Mordisco y alias Calarcá, registrado en las últimas horas en zona rural de El Retorno, Guaviare, habría dejado unos 30 muertos.

Lea también: Gobernador Verano dice que el decreto de emergencia económica es una “intervención” a los tributos departamentales

Fuentes del Ejército, citadas por la revista Semana, señalan que los combates se se habrían presentado entre la Estructura 1 ‘Armando Ríos’ o ‘Martín Villa’, de la facción de alias Iván Mordisco, del denominado Estado Mayor Central, EMC, las cuales habrían sido afectadas por las estructuras ‘Jhon Linares’ e ‘Isaías Carvajal’ de ‘Calarcá’.

Lea también: El Pacto Histórico llevó a cabo un evento político en Baranoa en un predio administrado por la SAE

De acuerdo con el relato de las comunidades, los enfrentamientos iniciaron en horas de la mañana del pasado viernes, cuando las disidencias de Calarcá ingresaron a varias veredas de la localidad que estarían bajo el control de las facciones de Mordisco.

Lea también: Educación superior gratuita: Laboratorio de Paz abre convocatoria 2026 para programas tecnológicos virtuales

El Ejército adelanta las verificaciones de los hechos y protege a la población civil en medio del fuego cruzado de estos grupos armados ilegales.