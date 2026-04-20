Un atentado armado contra una caravana de la Policía en el municipio de Saravena, Arauca, ocurrido hacia las 4:40 p. m. del pasado domingo 19 de abril, desencadenó una ola de reacciones políticas y sindicales en el país. El ataque se produjo cuando los uniformados finalizaban actividades en un centro educativo y se dirigían hacia la estación de Policía.

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El hecho dejó como saldo ocho policías heridos, afectados por esquirlas y otras lesiones, quienes se encuentran estables y fuera de peligro. En medio del ataque, también resultó gravemente herida la profesora Paola Infante Jaimes, directora del Centro Educativo Atanasio Girardot, en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas.

Tras el atentado, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre lo ocurrido. De acuerdo con información de la comunidad y de la Fundación de Derechos Humanos Hermanos Joel Sierra, el vehículo en el que se movilizaba la docente habría sido atacado presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública.

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En contraste, la Policía Nacional informó que el ataque armado fue perpetrado contra un dispositivo policial, reiterando su condena a lo ocurrido y anunciando el despliegue de operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares para dar con los responsables.

Fecode y ASEDAR rechazan el ataque y piden garantías para docentes

Desde el sector educativo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) expresó su rechazo a los hechos y respaldó el pronunciamiento de la Asociación de Educadores del Arauca (ASEDAR).

“Desde Fecode, nos unimos a ASEDAR, rechazamos este terrible hecho de violencia y exigimos nuevamente respeto por la vida e integridad de cada docente en el país. Nos sumamos a la solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de la compañera Paola Infante Jaime, en Saravena. La escuela es territorio de paz”.

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Por su parte, ASEDAR emitió un comunicado en el que calificó lo sucedido como un hecho de “la mayor gravedad”, al considerar que representa una posible vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La organización sindical también instó a las autoridades a adelantar investigaciones “de manera urgente, rigurosa y transparente” para esclarecer lo ocurrido y evitar la impunidad.

Desde Fecode, nos unimos a ASEDAR, rechazamos este terrible hecho de violencia y exigimos nuevamente respeto por la vida e integridad de cada docente en el país. Nos sumamos a la solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de la compañera Paola Infante Jaime, en Saravena.… pic.twitter.com/tIAQNbRqn7 — fecode (@fecode) April 20, 2026

Centro Democrático atribuye el ataque a la política de ‘Paz Total’

Desde el ámbito político, el partido Centro Democrático vinculó el atentado con la política de seguridad del Gobierno nacional. En su pronunciamiento, la colectividad afirmó: “Otra vez Arauca. Otra vez el terror. La emboscada con explosivos contra la Policía en Saravena, en plena zona residencial y cerca de un colegio, no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de la fallida ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro, promovida por Iván Cepeda”.

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El partido agregó que “mientras el Gobierno ofrece beneficios y les abre espacio a los criminales, estos responden con más violencia”, cuestionando el enfoque de negociación con grupos armados.

Otra vez Arauca. Otra vez el terror. La emboscada con explosivos contra la Policía en Saravena, en plena zona residencial y cerca de un colegio, no es un hecho aislado: es la consecuencia directa de la fallida “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro, promovida por Iván Cepeda.… pic.twitter.com/7DjSwfsX7q — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 20, 2026

La candidata presidencial del partido, Paloma Valencia, también se pronunció sobre el ataque, manifestando su solidaridad con los uniformados afectados. “Mis oraciones con los policías heridos en el atentado de Saravena y con sus familias. Vamos a perseguir a estos criminales sin descanso, hasta llevarlos a la cárcel, y que no quede uno solo amenazando a nuestra gente”, señaló.

Mis oraciones con los policías heridos en el atentado de Saravena y con sus familias.



Vamos a perseguir a estos criminales sin descanso, hasta llevarlos a la cárcel, y que no quede uno solo amenazando a nuestra gente.



Todo mi respaldo y compromiso con quienes arriesgan la vida… https://t.co/rIAgmmOdvg — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 20, 2026

Policía Nacional anuncia operativos para capturar a los responsables de atentado en Arauca

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, condenó el atentado y aseguró que se desplegarán todas las capacidades institucionales para esclarecer los hechos.

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“¡Rechazo total al ataque criminal en Saravena! Condeno con la mayor firmeza el cobarde ataque que dejó a una una ciudadana y a ocho de nuestros policías heridos. Este crimen atenta contra todo un país. No lo vamos a permitir. He ordenado desplegar todas las capacidades para ubicar y capturar a los responsables. No habrá impunidad”.

¡𝑹𝑬𝑪𝑯𝑨𝒁𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 𝑨𝑳 𝑨𝑻𝑨𝑸𝑼𝑬 𝑪𝑹𝑰𝑴𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑬𝑵 𝑺𝑨𝑹𝑨𝑽𝑬𝑵𝑨!



Condeno con la mayor firmeza el cobarde ataque que dejó a una una ciudadana y a ocho de nuestros policías heridos.



Este crimen atenta contra todo un país. No lo vamos a permitir.



He ordenado… — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 20, 2026

Las autoridades reiteraron que el caso continúa en investigación, en medio de un contexto marcado por la incertidumbre sobre los detalles del ataque y las circunstancias que rodearon la herida de la docente.